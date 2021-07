Sonyn julkaisi 7.1.2-kanavaisen HT-A7000 soundbarin

Soundbarin kaveriksi voidaan yhdistää takakaiuttimet.

Sony kehuu HT-A7000:n olevan uusi lippulaivamalli, joka ympäröi kuuntelijan täydellisen realistisella tilaäänellä ja auttaa saavuttamaan aivan uudenlaisen immersion tason.HT-A7000 -soundbarissa on 7.1.2-kanavat: kaksi ylöspäin suunnattua kaiutinta overhead-äänelle, kaksi beam-diskanttikaiutinta ja viisi laajemman äänen mahdollistavaa etukaiutinta sekä sisäänrakennettu subwoofer matalille äänille.Sonyn Vertical Surround Engine -tekniikan ja ylöspäin suunnattujen kaiuttimien ansiosta HT-A7000 pystyy sijoittamaan ääntä pystytilaan, joten 3D-ääni pystytään luomaan ilman kattokaiuttimia.Lisäksi se luo S-Force Pro Front Surroundin avulla virtuaalisen surround-äänikentän, jossa ääni kantautuu kuuntelijalle molemmilta puolilta.Soundbariin voidaan yhdistää myös valinnaisen subwooferin sekä takakaiuttimet. Subwooferin kohdalla on kaksi vaihtoehtoa: SA-SW5 ja SA-SW3. SA-RS3S-takakaiuttimet voidaan kiinnittää seinään ja ne yhdistetään soundbariin langattomasti.HT-A7000:ssa hyödynnetään mikrofoneja ja Sound Field Optimization -tekniikka, joka laskee huoneen korkeuden ja leveyden sekä langattomien kaiuttimien paikat ja optimoi äänen huoneeseen sopivaksi.Soundbarin ja BRAVIA TV:n ( Z9J-, A90J-, A80J- ja X95J-sarjat ) voi yhdistää Acoustic Center Sync -toiminnolla. Toiminto muuttaa sekä soundbarin että television kotiteatterin keskikaiuttimiksi. Tämä mahdollistaa puheen kuulumisen juuri siitä kohdasta, jossa elokuvan hahmo seisoo.HT-A7000 sisältää Bluetooth ja Wifi-yhteyden, jotka mahdollistavat Chromecastin ja Apple Airplay 2:n käytön.HT-A7000 ja lisäkaiuttimet tulevat myyntiin syyskuussa. HT-A7000:n suositushinta on 1500 euroa, SA-RS3S-takakaiuttimen hinta on 500 euroa, SA-SW5 -subwooferin 800 euroa ja SW-SW3 -subwooferin 500 euroa.Lisätietoa HT-A7000 soundbarista saa täältä