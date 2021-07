"Mutta entäs ne akut?!!" Tutkimus: Sähköauton elinkaaripäästöt merkittävästi pienemmät, myös akut mukaan lukien

Yksi sitkeimmistä myyteistä sähköautoiluun liittyen on se, että sähköautojen akkujen valmistaminen olisi niin ympäristöä tuhoavaa, että polttomoottoriauto onkin puhtaampi vaihtoehto. Nyt tähän on tehty tutkimus, joka todistaa väitteen pötypuheeksi.



eri moottoritekniikoiden vaikutus päästöihin Euroopassa, jos ostetaan uusi, vuoden 2021 auto

Tulokset osoittavat, että ainoastaan täyssähköautot ja vetyautot voivat mahdollistaa henkilöautojen merkittävän hiilidioksidipäästöjen vähennyksen. ... Tänä vuonna käyttöön otettujen täyssähköautojen elinajan (18v) päästöt ovat tänä vuonna käyttöön otettuja bensiiniautoja merkittävästi pienemmät kaikilla tutkimuksessa mukana olleilla neljällä alueella. Täyssähköautojen päästöt ovat bensiiniautoja 66-69% pienemmät Euroopassa, 60-68% pienemmät Yhdysvalloissa, 37-45% pienemmät Kiinassa ja 19-34% pienemmät Intiassa. .. Mikäli täyssähköautoissa käytettävä sähkö tuotetaan kokonaan uusiutuvalla energialla, ovat päästöt 81% pienemmät kuin vastaavalla polttomoottoriautolla.

Tutkimuksessa verrattiin tilannetta, jossa valmistetaan uusi, nykyaikainen sähköauto ja uusi, nykyaikainen polttomoottoriauto. Tutkimuksen mukaan sähköauton valmistaminen todellakin rasittaa ympäristöä merkittävästi enemmän kuin polttomoottoriauton valmistaminen, johtuen juurikin akkujen valmistuksessa syntyvästä hiilidioksidikuormasta.-tutkimusjärjestön data kuitenkin osoittaa sen, että käytössä polttomoottoriauto pyyhkäisee hiilidioksiditöräytyksellään reippaasti sähköauton ohi jo varsin nopeasti. Jopa maissa, joissa sähkö tuotetaan erittäin ympäristöä tuhoavilla tavoilla, kuten kivihiiltä polttamalla, on sähköauto elinkaarensa aikana polttomoottoriautoa pienempi päästöiltään.Tutkimuksessa verrattiin tilannetta neljällä suurella markkinalla: Euroopassa, Yhdysvalloissa, Intiassa ja Kiinassa. Kunkin alueen laskelmat tehtiin kyseisten alueiden nykyisen sähköntuotannon muotojen jakaumaa käyttäen, eli Kiinan ja Intian lukuihin laskettiin kyseisten maiden suuri fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön osuus. Euroopan luvuissa käytettiin koko Euroopan keskiarvoja, joka on sekin merkittävästi suurempipäästöistä kuin vaikkapa Suomen käyttämä sähkö: Suomessa käytetty sähkö on yli 50-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa tai ydinvoimaa Euroopassa polttomoottoriauto töräyttää hiilidioksidikuorman sähköautoa suuremmaksi jo hyvin nopeasti - sähköautojen korkeammat. Tutkimuksessa lasketun 18 vuoden elinajan odotteen aikana polttomoottoriautojen päästöt, mukaan luettuna autojen valmistuksessa syntyneet päästöt, olivat moninkertaiset sähköautoihin verrattuna. Jopa Kiinassa ja Intiassa, maiden nykyisillä sähköntuotannon tavoilla, uudet sähköautot tuottavat elinkaarensa aikana merkittävästi vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin uudet polttomoottoriautot.Tutkimuksessa tutkittiin myös kaasuautoja, jotka olivat aavistuksen polttomoottoriautoja puhtaampia elinkaarensa aikana, mutta niidenkin päästöt olivat Euroopassa moninkertaiset sähköautoihin verrattuna. Lataushybridit olivat puolestaan selkeästi kaasuautoja puhtaampia, mutta jälleen, moninkertaisesti saastuttavampia täyssähköautoihin verrattuna.Koko tutkimusraportti löytyy täältä