LG lanseeraa pienikokoisen Eclairin (QP5) soundbarin kansainvälisesti

Soundbarin mitat ovat 29,6 x 5,99 x 12,6 senttimetriä, joka on vain kolmasosa LG:n aikaisemmasta pienimmästä 3.1.2-äänellä ja Dolby Atmoksella varustetusta soundbarista. Kangaspäällysteisen Eclairin värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.LG Eclairin edistynyt 3.1.2-järjestelmä subwoofer-kaiuttimella hyödyntää Meridian Audio -teknologiaa, joka osaa muuttaa kaksikanavaisen äänen monikanavaiseksi. LG:n mukaan subwoofer-kaiuttimen värinä on pidetty kurissa, joten se ei häiritse esimerkiksi naapureita.Kaiuttimessa on 4K-läpivientituki, jonka avulla voi nauttia suoratoistopalvelujen upeista 4K- ja HDR-sisällöistä sekä Dolby Visionista.Eclairin suunnittelussa on tavoiteltu katselukokemuksen parantamista äänentoistolla, mutta LG on pyrkinyt myös vähentämään tuotteen ympäristövaikutuksia. Sveitsiläinen SGS Société Générale de Surveillance SA onkin tunnistanut LG Eclairin ekotuotteeksi.Eclair on ensimmäisenä saatavilla Yhdysvalloissa 599 dollarin hinnalla. Eurohintoja ja tarkempaa saatavuutta Euroopassa ei kerrottu.