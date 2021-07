Ford tuo bensan käryn osaksi sähköautojaan, koska kuluttajat toivovat sitä

Taustalla on kuluttajatutkimus, jonka mukaan yksi asia, jota polttomoottoriautoja ajavat jäävät kaipaamaan sähköautoissa, on nimenomaan polttomoottoriautoista tuttu bensan käry. Joten tuoksu, jota Ford kutsuu nimellä, on syntynyt. Yhteistyössä hajuvesiä ja partavesiä kehittävän konsulttifirmanin kanssa kehitetty Mach-Eau syntyi.Ford täsmentää tosin tiedotteessaan , että yhtiö ei ole aikeissa varsinaisesti myydä tuoksua, vaan kehitti sen