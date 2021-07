Netflixistä löytyy elokuvia ja sarjoja - mutta ensi vuonna myös oikeita pelejä

Yhtiöllä on menossa prosessi, jossa se rakentaa yhtiön sisälle pelistudioita, jotka valmistautuvat tuottamaan sisältöä uuteen Netflixin pelipalveluun. Pelipalvelun on tarkoitus aueta jo vuoden 2022 aikana. saamien tietojen mukaan Netflixin pelikirjasto ei olisi erillinen tuote, vaan olisi osa kaikkia Netflixin tilauksia, automaattisesti. Sen ei ole tarkoitus myöskään nostaa palvelun kuukausimaksuja - mutta luonnollisesti, jos pelit osoittautuvat suosituksi osa-alueeksi, voi tämä puoli muuttua hyvinkin helposti.Koko konseptissa on vielä monta muttaa. Pelien olisi ilmeisesti tarkoitus näkyä osana Netflixin tarjontaa, kuten kaikkien elokuvien ja TV-sarjojenkin. Mutta millä pelejä sitten pelattaisiin, siihen ei ole toistaiseksi vielä vastauksia olemassa. Se on jo tiedossa, että pelit tulisivat olemaan suoratoistettavaa mallia, eli samalla idealla toteutettuja kuin vaikkapapelit.