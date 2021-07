Spotify potkii nyt käyttäjiä pois palvelustaan, jos käyttäjät jäävät kiinni musiikin latauksesta

Netti on pullollaan erilaisia palveluita ja sovelluksia, joillavoi tallettaa omalle tietokoneelleen minkä tahansa kappaleen MP3-muodossa. Nyt ruotsalaisyhtiö on päättänyt alkaa taistelemaan tätä "harrastusta" vastaan ja on irtisanonut käyttäjien tilauksia. Verkossa leviävien viestin perusteella vaikuttaisi, että etenkin-palvelua käyttävät käyttäjät ovat joutuneet Spotifyn silmätikuiksi.

Spotifysta musiikin lataaminen MP3-muodossa omalle tietokoneelle tai puhelimeen on Spotifyn käyttäjäehtojen vastaista. Sen lisäksi yksittäisten kappaleiden lataaminen vaatii Spotify-tunnukset. Audials Music ja vastaavat palvelut toimivat siten, että ne tavallaan "kuuntelevat" kappaletta ja tallettavat bittivirran MP3-muotoon, joka Spotifylta tulee kun kappaleen toistoa pyydetään. Eli hieman samalla tavalla kuin radiosta kuuluvaa musiikkia tallennettaisiin vanhalle kunnon C-kasetille.Spotify on ilmeisesti onnistunut saamaan käyttäjät kiikkiin siksi, että Audial Music "toistaa" kappaleet tavanomaista nopeammin - nopeuttaen siis kappaleen tallettamista, joka muutoin kestäisi koko kappaleen keston verran. Audials on tukisivuillaan kertonut, että Spotifynkaan mukaan kyseinen toimenpide ei ole laitonta, mutta että se on vastoin Spotifyn käyttöehtoja - ja käyttöehtojen rikkomisesta johtuen Spotify voi jäädyttää käyttäjätilin joko pysyvästi tai väliaikaisesti.Audials neuvookin käyttäjiään jatkossa käyttämään tallettamiseen palvelun tavallista nopeutta, eli muotoa, jossa kappaleen tallettaminen kestää kappaleen keston ajan - sen sijaan, että käyttäjä käyttäisi Audialsin tarjoamaa "pikatallennusta". Käyttämällä tavallista toistonopeutta Spotifyn pitäisi olla teoriassa mahdotonta erottaa sitä, tallettaako käyttäjä "kuunneltavaa" kappaletta koneelleen vai kuunnellaanko kappaletta oikeasti.