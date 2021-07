Reddit suuttui: Videot tallentava botti poistettiin, kunnes selvisi, että kyseessä onkin huijaus

Netin vessanseinäksi kutsuttuon maailman suosituin keskusteluyhteisö. Palvelusta löytyy keskustelualueita käytännössä kaikkeen mahdolliseen tarpeeseen, mutta palvelun erikoisuus on myös sen muokattavuus. Erilaiset botit ja lisäkilkkeet ovat olennainen osa Redditin käyttötapojen muokkauksessa. Nyt yksi varsin suosittu botti on estetty Redditin toimesta.

Bottion ollut yksi suosituimmista Redditin käyttäjien keskuudessa. Sen avulla käyttäjät ovat voineet yksinkertaisesti tallettaa tietokoneelleen minkä tahansa Redditiin julkaistun videon, omana kopionaan. Palvelun suosiosta kertoo se, että botin taustalla oleva-sivusto on erilaisten mittauspalveluiden mukaan huikean suosittu, keräten jopa 10 miljoonaa kävijää kuukaudessa parhaina aikoinaan.Nyt Reddit on ottanut yhteyttä kyseisen botin kehittäjään ja kehottanut kehittäjää poistamaan botin tai "seuraukset voivat olla erittäin vakavia". Käytännössä Reddit on siis uhannut kehittäjää tekijänoikeuksien pohjalta nostetulla oikeusjutulla, jos homma ei lopu. Kehittäjä luonnollisesti taipui kehotukseen, kuten hän viestissään kertoo Sittemmin selvisi, että Reddit ei ollutkaan pyynnön takana, vaan taustalla oli jokin kolmas osapuoli, joka oli esiintynyt Redditin virallisena edustajana. Sitä, kuka tekaistun uhkauksen takana oli, ei ole saatu selville, mutta voidaan spekuloida, onko taustalla ollut jokin monen muun vastaavan videobotin kehittäjä - tai kenties videoitaan Redditiin julkaiseva taho, joka ei halunnut videoiden leviävän Redditin ulkopuolelle. SaveVideo-botin kehittäjä kertoo tapauksen taustoista tarkemmin, missäs muuallakaan kuin Redditissä