Suomen "Kiina-pakettien kielto" toteutui: Mutta kaaosta ei syntynytkään

Iso syy tähän on ollut se, että kaksi valtavaa kiinalaista verkkokauppaa -ja- ottivat muutoksen yhteydessä käyttöön EU-maiden yhteisen tullauspalvelun,:n. IOSS:n avulla verkkokauppa antaa asiakkaan maksaa arvonlisäverot ja mahdolliset tullimaksut Suomeen automaattisesti tilauksen yhteydessä - eli järjestelmä hoitaa tullauksen asiakkaan puolesta. Luonnollisesti tämä on nostanut tilattujen tuotteiden hintaa, mutta varsin vähäisessä määrin.Monissa muissa maissa, joissa vastaava muutos on aiemmin tehty, on kuluttajan pitänyt hoitaa tullaus itse - ja pahimmillaan tullauksen käsittelykulut ovat olleet niin isoja, että pienten "kiina-pakettien" tilaus ei ole yksinkertaisesti kannattanut. haastattelemien asiantuntijoiden mukaan ongelmat syntyvätkin lähinnä pienistä EU-alueen ulkopuolisista verkkokaupoista tilattaessa, joilla harvemmin on IOSS:ää käytössään. Tällöin asiakkaan pitää itse huolehtia tuotteen tullaus ja arvonlisäverojen maksaminen sen saapuessa Suomen tulliin.tarjoaa asiakkailleen kuitenkin varsin helppoja tapoja hoitaa tullaus suoraan OmaPostin kautta, joten kynnystä on pyritty alentamaan myös tältä osin. Muiden kuljetusyhtiöiden osalta tullauskäytännöt vaihtelevat yrityskohtaisesti.