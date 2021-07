Sony julkaisi erikoisen, kynttilän liekin kaltaisella valaistuksella varustetun kaiuttimen

LSPX-S3-kaiuttimessa on käytetty Advanced Vertical Drive Technology -teknologiaa. Kaiuttimen orgaanisen lasin pohjaan on kiinnitetty kolme aktuaattoria, jotka värisyttävät koko lasidiskanttia, jolloin ääni toistuu joka suuntaan.Kaiuttimessa on 46 mm:n kaiutinyksikkö ja passiivinen radiaattori. Kaiutinyksikkö luo tasapainoiset keskiäänet, kun taas passiivinen radiaattori parantaa matalataajuisia ääniä. Bassoääntä saa lisättyä valitsemalla Bass Boost -tilan Sonyn sovelluksessa. LSPX-S3 on Bluetooth -yhteensopiva ja siinä on LDAC-tekniikka korkealaatuista äänensiirtoa varten.Kaksi Glass Sound -kaiutinta voi kytkeä stereoparilla. Kaiuttimessa on myös akku, joka tarjoaa virtaa 8 tunniksi. Lataus tapahtuu USB-C -liitännän kautta.Laitteen runko-osa on hopeanvärinen ja puolimatta, ja sen pohja-osa on kankainen. Erikoisuus on kuitenkin lasinen yläosa ja sisällä oleva valaisin.Laitteessa on candlelight-tila, joka tarjoaa herkän kynttilän liekin kaltaisen valaistuksen, kirkkaan valaistuksen yleiskäyttöön ja himmeän valaistuksen yöksi.Valon voi jopa synkronoida sykkimään musiikin tahdin mukaisesti. LSPX-S3-kaiuttimessa on neljä erilaista valotilaa ja 32 kirkkaustasoa. Kirkkauden voi säätää tilanteeseen sopivaksi helposti liu'uttamalla laitteen kosketusanturia.Kaiutinta voi käyttää esimerkiksi ennen nukkumaanmenoa, jolloin käyttäjä voi kuunnella musiikkia lempeässä valaistuksessa. Uniajastimen voi asettaa helpottamaan nukkumaan menemistä ja rentoutumista.LSPX-S3 on saatavana lokakuusta 2021 alkaen. Suositushinta 350 euroa.Lisätietoa saa täältä Lue myös: