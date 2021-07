Kryptovarkaat jäivät kiinni: Käyttivät 3800 PS4-konsolia vaalutan louhimiseen, varastivat sähkön

Erikoiseksi tapauksen tekee kuitenkin se, millaista rautaa kryptovaluutan louhimiseen oli käytetty. SSU:n mukaan turvallisuuspalvelu nappasi pidätysten yhteydessä haltuunsa yli 5000 laitetta: 500 tehokasta näytönohjainta, 50 suoritinta sekä 3800 Playstation 4 -konsolia. Näistä nimenomaan PS4-konsoleiden käyttäminen kuulostaa erittäin epätavalliselta.Mutta ilmeisesti maailmanlaajuinen sirupula ja sen ylöspäin puskemat hinnat niin näytönohjaimissa kuin uuden sukupolven konsoleissakin on aiheuttanut sen, että myös kryptomaailmassa joudutaan pohtimaan uusia ratkaisuja louhimiseen käytetyn raudan osalta. PS4 ei lähtökohtaisesti mahdollista oman ohjelmakoodin suorittamista ja sen ns. modaaminen ei ole todellakaan aivan yksinkertainen projekti. Mutta ilmeisesti ukrainalainen porukka on tässä onnistunut ja todennut, että käytettyjä PS4-konsoleita saa tällä hetkellä suorituskykyyn nähden edullisimmin.SSU:n tiedote ei kerro siitä, mitä kryptovaluuttaa jengi oli louhinut, mutta kuten asiasta uutisoinut Tom's Hardware huomauttaa, on etenkinlouhiminen sinänsä teoriassa järkevääkin PS4-konsoleilla. Ethereumin osalta suurimmaksi pullonkaulaksi ei tyypillisesti tule niinkään näytönohjaimen suorituskyky, vaan sen käyttämän muistin nopeus ja kaistanleveys. Tässä suhteessa PS4 saattaa hyvinkin tarjota järkevän vaihtoehdon kallistuneille näytönohjaimille - etenkin, kun sähkön saa napattua ilmaiseksi.