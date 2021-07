HMD Global julkaisi aktiivisella melunvaimennuksella varustetut Nokia Noise Cancelling Earbuds -kuulokkeet

Kuulokkeet maksavat Euroopassa 99,99 euroa ja ne tulevat saataville elokuussa. Värivaihtoehdot ovat musta Charcoal ja sininen Polar Sea.Kuulokkeet vaimentavat melua aktiivisesti jopa 25 desibeliin asti. Kuulokkeissa on myös tila, joka päästää mikrofonien avulla ulkopuolista ääntä läpi. Äänestä vastaa 13 mm:n elementit.Kuulokkeiden sisällä on 45 mAh akku, josta pitäisi virtaa riittää jopa 5 tunniksi aktiivisen melunvaimennuksen kanssa. Latauskotelo antaa lisävirtaa 20 tunnin edestä. Latauskotelon pohjassa on USB-C -liitäntä.Kuulokkeet ovat saaneet IPX5 -luokituksen eli ne kestävät esimerkiksi hikeä. Kuulokkeissa on kosketusohjaus. Yhteys muodostetaan Bluetooth 5.0:n avulla.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä