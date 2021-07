Poliisi varoittaa: kryptovaluuttahuijauksen uhreja yritetään nyt huijata uudestaan viranomaisten nimissä

on tiedottanut tapauksesta, jossa kryptovaluuttahuijauksen kohteeksi joutunutta henkilöä on huijattu uudestaan viranomaisten nimissä.

Poliisi kertoo, että kryptovaluuttahuijauksen uhriin on otettu yhteyttä ja esiinnytty eurooppalaisena viranomaistahoina, minkä avulla huijauksen uhri voisi saada palautettua huijauksessa menettämiään rahoja.Viranomaisena esiintynyt huijari on pyytänyt alkuperäisen huijauksen uhriksi joutuneelta rahaa rahansiirron veroihin.Poliisi huomauttaa, että viranomainen ei pyydä rahaa auttaakseen rikoksen uhriksi joutunutta missään tilanteessa.Poliisi kehottaa vastaavan rikoksen uhriksi joutunutta ottamaan yhteyttä.Erilaisia huijauksia on viime aikoina ollut liikkeellä. Hiljattain varoiteltiin huijaireista, jotka kalastelevat pankkitietoja pankkien verkkosivuja muistuttavien valesivustojen avulla