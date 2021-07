Päivän diili: Polar Unite -urheilukello alle 100 euroa

Arvostelussamme viime vuonna mainiosti pärjännyt-urheilukello on nyt reilussa alennuksessa.

Kotimaisen Polarin edullisen pään urheilukello maksoi vielä talvella 150 euroa ja on pikkuhiljaa laskenut hinnassaan sen jälkeen, mutta todella hissukseen. Nyt kelloa kuitenkin saisi 98 eurolla Kehuimme kelloa arvostelussamme varsin mainioksi tapaukseksi omassa hintaluokassaan. Uimiseenkin soveltuva kello on mainio tapa seurata omaa liikkumistaan, mutta liikunnan lisäksi Polar Unite osaa seurata myös mm. unen laatua, tarjoaa erilaisia kuntotestejä ja auttaa hallitsemaan stressitasoja.Tarjous löytyy täältä:Kuten tavallista, löysimme tarjouksen netistä, emmekä tiedä tarjouksen kestoa tai sitä, paljonko tuotetta on tarjolla jälleenmyyjän varastossa.