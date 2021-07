Firefox poisti lopullisesti ominaisuuden, joka on ollut selaimissa 25 vuoden ajan

on päättänyt seuratajalanjälkiä ja on poistanut selaimestaan yhden toiminnoista, joka on ollut osa käytännössä kaikkia verkkoselaimia jo 1990-luvulta lähtien.

Sekä Androidin että Windowsin Firefoxeista on poistettu niiden uusimmissa versioissa tuki-protokollalle. Chrome teki saman tempun tammikuussa 2021, kun Chromesta poistettiin FTP-tuki Nykyisille nettikäyttäjille tuolla muutoksella ei varmastikaan ole isoa merkitystä, mutta netin alkuaikoina FTP-protokollan tuki oli varsin tärkeässä osassa verkon kehitystä. Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että-alkuiset linkit eivät enää toimi Firefoxissa lainkaan, eikä selain suostu niitä avaamaan.Muutos liittyy tietoturvaan: siinä missä verkkosivujen käyttämä HTTP on nykyisin pääsääntöisesti salattua ja tietyin turvallisuussäännöin toimivaa HTTPS-liikennettä, on FTP pysynyt käytännössä muuttumattomana kaikki nämä vuosikymmenet. Pelko siitä, että tietämättömät verkon käyttäjät vahingossa napauttavat FTP-linkkejä ja päätyvät tietoturvaltaan heikompaan tilaan, on merkittävä syy muutoksen takana. Muutoksen taustoista löytyy lisätietoa Mozillan sivuilta Jatkossa ftp:// -muotoisten linkkien avaamiseen tarvitaan siis erillinen FTP-ohjelmisto, kuten vaikkapa erinomainen avoimen lähdekooodin FileZilla tai joku muu FTP-asiakasohjelmisto FTP:tä ja sen sisarta, salattua FTP-yhteyttä käytetään edelleen varsin yleisesti verkkosivujen hallinnoinnissa: usein, etenkin pienempien verkkosivujen ylläpito tapahtuu niin, että valmiit HTML-sivut siirretään WWW-palvelimelle kehittäjän tietokoneelta FTP-protokollan yli.