FBI:n muokkaamat Googlen Pixel -huijauspuhelimet käräyttivät rikollisjengit - ja nyt niitä myydään verkon toreilla

FBI:n perustama yritys myi muokattuja >strong>Googlen puhelimia, mm. Google Pixel 3a ja Google Pixel 4a -kännyköitä huumekauppiaille ja muille FBI:n seuraamille tahoille. Matkkinointilupaus oli se, että puhelimet ovat ehdottoman turvallisia - ja puhelimen mukana toimitettava Anom -viestisovellus olisi täysin turvallinen, ilman mahdollisuutta salakuunteluun.Todellisuudessa kaikki Anomin kautta käydyt keskustelut välittyivät sellaisenaan FBI:lle, joka seurasi viestiliikennettä ilmeisesti vuosien ajan. Kesäkuun alussa 2021 FBI ja eri maiden viranomaiset sitten lopulta laukaisivat ansan ja iskivät rikolisten kimppuun, myös Suomessa . Operaation seurauksena pidätettiin yli 800 ihmistä ympäri maailmaa.Nyt ne rikolliset, joilla kyseisiä puhelimia on ollut hallussaan, mutta jotka eivät pidätyslistalle päätyneet, ovat pistäneet ne myyntiin verkon markkina-alustoilla. Sieltä ostettuja FBI:n muokkaamia kännyköitä tutkimalla FBI:n toiminnasta on löytynyt mielenkiintoisia piirteitä. Yhden puhelimista sai ostettua itselleen, joka tutki puhelimen salaisuuksia tarkemmin Käytännössä kännyköissä on ollut muokattu Android, jonka päälle on rakennettu oma käyttöliittymä. Kyseinen käyttöliittymä / -järjestelmä kulkee nimelläKäyttöjärjestelmästä on otettu pois käytöstä käytännössä kaikki oletuksena asennetut sovellukset: mm.löytyy kyllä puhelimista, mutta sen kuvakkeen napauttaminen ei tee yhtään mitään. Sen sijaan puhelimissa on mielenkiintoinen ominaisuus: puhelimen kysyessä PIN-koodia, on käyttäjällä kaksi mahdollisuutta: toisella PIN-koodilla aukeaa näkymä, joka näyttää aivan tavalliselta Android-käyttöliittymältä. Toisella, salaisemmalla PIN-koodilla aukeaa erilainen näkymä, jossa ovat tarjolla eri sovellukset.Salaisesta kotinäytöstä ei löydy sieltäkään ensi vilkaisulla mitään raskauttavaa, mutta taskulaskimen kuvakkeen takaa paljastuukin yllätys: juuri se kuvake avaa "turvalliseksi" väitetyn Anom -viestisovelluksen.Lisäksi puhelimen pika-asetuksista, ylävalikosta, löytyy paperisilppuria kuvaava ikoni, jota napauttamalla puhelin pyyhkii itsensä täysin puhtaaksi kaikista sinne talletetuista tiedoista. Tai siis ainakin sen pitäisi tehdä niin - ja näin sitä on markkinoitu rikollisorganisaatioille.Puhelimia on putkahdellut myyntiin sinne tänne, erittäin edullisilla hinnoilla. Vasta ostamisen jälkeen usealle ostajalle on selvinnyt, että puhelin ei olekaan aivan tavallinen Googlen Pixel -puhelin, koska kännykköihin ei voi mm. asentaa lainkaan omia sovelluksia.