Ikoninen Nintendon Donkey Kong täyttää tänään 40 vuotta

9.7.1981 Nintendo julkaisi Donkey Kong -pelin pelihalleihin tarkoitettuna kolikkopelinä. Pelistä tuli valtaisan suosittu ja se tuotti Nintendolle ensimmäisen kahden vuoden aikana huikeat 180 miljoonaa dollaria, nykyrahaksi lähes puoli miljardia euroa.Donkey Kongin yhteydessä yleisölle esiteltiin myös toinen uusi hahmo: nimetön, joka saisi tulevissa peleissä itselleen myös oikean nimen:. Sittemmin Donkey Kong on nähty useissa Nintendon peleissä: hahmon omia pelejä on julkaistu vuosikymmenten aikana lukuisia ja lisäksi Donkey Kong esiintyy useissa muissakin Nintendon peleissä, joko sivuhahmona, pahiksena tai yhtensä monista pelien sankareista.Donkey Kong -sarjan pelejä on myyty yli 80 miljoonaa kopiota sen jälkeen kun hahmo siirtyi kolikkopeleistä kotitalouksien pelikonsoleihin.Alla videokuvaa alkuperäisestä Donkey Kong -pelistä: