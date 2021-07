Urbanista julkaisi mobiilipelaamiseen sopivat Seoul -nappikuulokkeet sekä pienet Lisbon -nappikuulokkeet

toi juuri saataville aurinkokennomateriaalilla varustetut Los Angeles -kuulokkeet . Nyt sama äänituotteisiin keskittyvä yritys on julkistanut kahdet uudet täysin langattomat nappikuulokkeet. Urbanista-kuulokkeet on varustettu pienen viiveen pelitilalla, kun taas-kuulokkeet ovat Urbanistanin kaikista kompakteimmat langattomat nappikuulokkeet.

Seoul -kuulokkeet maksavat 89,90 euroa ja Lisbon -kuulokkeet maksavat 49,90 euroa. Molemmat ovat nyt ennakkotilattavissa ja saataville ne tulevat muutaman viikon kuluessa.Seoul-kuulokkeet ovat suunniteltu etenkin pelaamiseen. Urbanistanin mukaan kuulokkeiden viive on 70 ms. Pelitilasta voi nopeasti vaihtaa musiikkitilaan, joka tarjoaa parempaa äänenlaatua.Kuulokkeet ovat saaneet IPX4-luokituksen eli ne kestävät roiskeita. Yhdistäminen puhelimeen tapahtuu Bluetooth 5.2 -yhteyden avulla. Urbanistan lupaa kuulokkeille 8 tunnin toistoajan ja kotelon kanssa se on 32 tuntia.Koteloa voi ladata USB-C -liitännän kautta tai langattomasti.Lisbon -kuulokkeet ovat puolestaan erittäin pienet sekä edulliset.Kuulokkeille luvataan 9 tunnin akunkesto ja 27 tuntia kotelon kanssa. Kotelo latautuu USB-C -liitännän avulla. Yhteys puhelimeen on toteutettu Bluetooth 5.2:n avulla.Lisbon -kuulokkeet ovat saatavilla viidessä värissä.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä