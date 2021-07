Sony julkaisi langattomat, kaulaan puettavat SRS-NB10 -kaiuttimet

Kaiuttimet lepäävät niskalla. Laitteessa on tyylikäs ja yksinkertainen muotoilu, joka on viimeistelty kangaspäällysteellä. SRS-NB10 on saatavana hiilenharmaan ja valkoisen sävyissä. Painoa laitteella löytyy noin 113 grammaa. Kaiuttimet ovat saaneet IPX4-luokituksen, joten ne kestävät roiskeita.SRS-NB10 -kaiuttimessa on kaiutinelementti, joka on suunnattu ylöspäin ja optimoitu ohjaamaan ääntä korvien suuntaan. Sonyn mukaan joka sanan voi kuulla kirkkaasti jopa pienillä äänenvoimakkuuksilla.Etäkokouksia varten laitteeseen on lisätty kaksi mikrofonia, jotka osaavat poistaa ylimääräisiä taustaääniä. Mikrofonia voi kontrolloida yksinkertaisesti napsauttamalla mikrofonin mykistyspainiketta. Äänenvoimakkuutta on myös helppo hallita SRS-NB10:n sivussa olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla. Musiikkia voi toistaa ja keskeyttää koskettamalla suoraan kaiuttimessa olevaa painiketta.Kaiuttimet voidaan liittää kahteen laitteeseen samanaikaisesti. Jos käyttäjä kuuntelee musiikkia älypuhelimella ja vastaanottaa videopuhelun samanaikaisesti tietokoneella, puheluun voi vastata helposti vasemmalla puolella sijaitsevalla Play / Call -painikkeella.Akunkeston luvataan riittävän jopa 20 tunniksi. Lataus tapahtuu USB-C -liitännän kautta. 10 minuutin latauksella saa jopa yhdeksi tunniksi käyttöaikaa.SRS-NB10 on saatavilla syyskuusta 2021 alkaen. Suositushinta 150 euroa.Sony kertoo, että pakkausmateriaali sisältää alle 10% muovia, mikä tukee Sonyn sitoumusta vähentää tuotteidensa ja toimiensa ympäristövaikutuksia.Lisätietoa kaiuttimista saa täältä