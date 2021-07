Nintendo Switchistä julkaistiin 7 tuuman OLED-näytön malli

Uusi konsoli tulee saataville 8. lokakuuta. Konsolin hinnaksi on ilmoitettu 349,99 dollaria. Värivaihtoehdot ovat valkoinen sekä punainen/sininen.OLED-versio on kooltaan samanlainen kuin alkuperäinen Switch-konsoli , mutta OLED-näyttö on hieman suurempi 7 tuuman koolla. Alkuperäisessä konsolissa näyttö on kooltaan 6,2-tuumainen.OLED-tekniikan etuna IPS LCD -näyttöön verratessa on parempi mustan toisto sekä suurempi kontrasti.Resoluutio ei kuitenkaan saanut parannusta, sillä OLED-versiossa käytetään edelleen HD-tarkkuutta (1280 x 720 pikseliä).OLED-versiossa uudistusta on saanut laitteen takana oleva jalusta, joka tukee eri asentoja. Pelaaminen onnistuu monipuolisesti irrotettavien Joy-Con-ohjaimien avulla ja laitteen voi telakan avulla yhdistää televisioon. Telakassa on LAN-portti. OLED-versio tukee myös alkuperäisen Switchin telakkaa sekä ohjaimia.Sisäistä tallennustilaa OLED-versiosta löytyy 64 gigatavua, kun alkuperäisessä versiossa sitä on 32 gigatavua. Myös äänentoisto on saanut parannusta.Uusi OLED-versio tukee kaikkia Nintendo Switch -pelejä.