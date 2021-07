Samsungin älykäs Jet Bot 90 AI+ -robotti-imuri saapuu Suomeen kesän aikana

"Jet Bot 90 AI+ on osoitus Samsungin omistautumisesta älykkäiden ja suorituskykyisten, eri tarpeisiin mukautuvien kodinkoneiden kehittämiseksi", kertoo Rikard Fornbäck, Samsungin Pohjoismaiden koulutus -ja viestintäasiantuntija.



"Olemme iloisia voidessamme esitellä robotti-imurin, jossa on yksi markkinoiden tarkimmista kohteentunnistusteknologioista. Tekoälyavusteisella Jet Botilla kuluttajat voivat nyt pitää kotinsa siistinä älykkäällä ja tehokkaalla tavalla, joka tekee siivouksesta yksilöllisempää ja mukavampaa," Fornbäck jatkaa.

Laitteen hinta on 1490 euroa.Jet Bot 90 AI+ -robotti-imuri ensiesiteltiin alkuvuodesta CES-tapahtumassa . Samsung kertoo robotti-imurin edustavan Samsungin johtavaa innovointiosaamista kodin puhtaanapidon ratkaisuissa älykkäiden ominaisuuksien ansiosta.Jet Bot 90 AI+ on varustettu LiDAR- ja 3D-sensoreilla. Näitä hyödynnetään alueen havaitsemisessa ja esineiden tunnistamisessa. Laite osaa tunnistaa jopa noin 1 senttimetrin kokoisia esineitä, joka auttaa vähentämään pieniin esteisiin juuttumista puhdistuksen aikana.LiDAR-sensorin ansiosta siivouksen kerrotaan olevan optimoitua siivousreitin osalta ja siivous onnistuu myös heikosti valaistuissa huoneissa ja huonekalujen alla.Lisäksi laite on varustettu Intel AI -tekoälyllä, joka auttaa tunnistamaan kohteita.Tekoälyn avulla laite kykenee luokittelemaan vaarallisia kohteita, kuten lemmikkieläinten jätöksiä, lasitavaroita ja sähköjohtoja, voidakseen välttää niitä.Älykästä teknologiaa hyödynnetään myös itse siivoamisessa. Power Control -toiminnon avulla robotti-imuri voi tunnistaa jopa puhdistettavan pinnan ja sillä olevan pölyn määrän. Tämän tiedon avulla laite voi automaattisesti säätää ja optimoida imutehoa.Jet Bot 90 AI+ on yhteensopiva Clean Stationin kanssa, joka kerää likaa ja hiuksia 2,5 litran pölypussiin, jonka vaihtoväli on kerran 1 - 3 kuukaudessa. Siivouksen jälkeen robotti-imuri palaa automaattisesti Clean Station -telakkaan ja tyhjentää säiliönsä.Robotti-imuria hallitaan Samsungin SmartThings-sovelluksen kautta. Sovelluksella voi määrittää imuroinnin ajankohdan ja valita esimerkiksi alueet, joille robotti-imuri ei saa mennä.Live Cleaning Report -toiminnolla voi helposti seurata Jet Bot 90 AI+ -robotti-imurin liikkeitä virtuaalisella kartalla reaaliajassa. Näin käyttäjä näkee mitkä alueet laite on puhdistanut ja tarvittaessa pysäyttää robotin. Kun imurointi on valmis, käyttäjä voi tarkistaa laitteen siivoushistorian nähdäkseen puhdistetut alueet, imuroinnin keston ja imurointireitin.Lisäksi laitteessa on kamera, jonka avulla voi tarkkailla kotia suoran videokuvan muodossa.Lemmikinomistajat voivat hyödyntää imurin SmartThings Pet -palvelua, joka tulee saataville elokuusta alkaen. SmartThings Pet mahdollistaa lemmikkieläimestä huolehtimisen ja seurannan omistajan poissaollessa.Lisätietoa Jet Bot 90 AI+ -robotti-imurista saa täältä AfterDawn testannut useita robotti-imureita vuosien aikana . Näitä kannattaa lukea, mikäli robotti-imurit kiinnostavat.