Tässä heinäkuun kaikki uudet Netflix Originals -sarjat

Kuten elokuvienkin kohdalla, on Netflixin sarjatuotannossa panostettu erityisesti kansainväliseen osaamiseen. Siinä uutta ovat italialainen romkomreippaiden kolmikymppisten muisteloista 90-luvulle, ruotsalainen nuoren prinssin koulutaipaleesta kertova, korealaista psykiatrin ja hotellin ovenvartijan romanssia tarjoava viikottain uusia jaksoja tarjoava, meksikolais komedia kilpailevista naapuriperheistä kertova, brasilialainen rikosdokkari, kirjaan perustuva espanjalaisdraama 1720 Madridista, brassiversio romanttisesta tosi-tv-sarjastaja intialainen lyhytelokuvia sisältävä komediasarjaMuksuille tulossa on opettavainen musikaali Yhdysvaltain kansalaisoikeuksista, lasten versio Indiana Jonesista elisekä uusi versio vuosituhannen alkupuolella televisioissa olleestaistä. Koko perheelle soveltuu myös uusi He-Man-sarjasekäAnimessa uutta on huippupelisarjaan perustuvaEnglanninkielisissä realitysarjoissa uutta ovat kanadalaissarja metsäteollisuudesta, entisen ortodoksijuutalaisten elämään pureutuvaja huonojen tatuointien pelastajia ja niiden teoksia esitteleväUusia dokkarisarjoja puolestaan ovat kissaihmisistä ja niiden lemmikeistä kertova, urheiludokumenttisarja tennisammattilaisesta, erikoisista ryöstöistä kertovasekä Game of Thronesista tutun Peter Dinklagen tähdittämä poliittinen dokkarisarja historian tyranneista kertovaTässä kaikki heinäkuun uudet alkuperäissarjat julkaisujärjestyksessä:Transformers: War for Cybertron Trilogy: Kingdom