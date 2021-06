Microsoftin Xbox-pilvipelipalvelua pystyy nyt käyttämään Applen laitteille sekä tietokoneille

Pelaaminen toteutetaan Applen laitteilla ja Windows-koneilla selaimen kautta (Edge, Google Chrome tai Safari) ja se vaatii Xbox Game Pass Ultimate -jäsenyyden. Microsoft tarjoaa ensimmäiset 3 kuukautta yhdellä eurolla, minkä jälkeen kuukausihinta on 12,99 euroa.Palvelu on saatavilla 22 maassa, joiden joukkoon myös Suomi kuuluu.Pelaamista varten Microsoft julkaisi xbox.com/play -sivun, jonka kautta pelaamaan pääsee yli 100 peliä. Pelaajat tarvitsevat Bluetooth- tai USB-peliohjaimen, mutta yli 50 peliä tukee myös kosketusnäytöllä toimivia ohjaimia.Applen iOS-laitteilla vaatimuksena on iOS 14.4 tai uudempi. Internet-yhteyden on hyvä olla vähintään 10 Mt/s iPhonella ja vähintään 20 Mt/s iPadilla. Wifi-verkon tulisi toimia 5 GHz:n taajuudella.Sujuvan pelikokemuksen takaamiseksi striimaus toteutetaan Full HD 60 fps -laadulla.