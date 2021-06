Tässä heinäkuussa Amazon Prime Videoon saapuvat elokuvat ja sarjat

Amazon Primen tulevat elokuvat ja sarjat heinäkuussa 2021

2. heinäkuuta: The Tomorrow War

9. heinäkuuta: Luxe Listings Sydney, 1. tuotantokausi

16. heinäkuuta: Making the Cut, 2. tuotantokausi

23. heinäkuuta: Jolt

30. heinäkuuta: Men In Black II

30. heinäkuuta: Men In Black 3

The Tomorrow War -elokuvassa maailma pysähtyy, kun ryhmä aikamatkaajia saapuu vuodesta 2051 tuoden mukanaan kiireellisen viestin: kolmenkymmenen vuoden kuluttua ihmiskunta ajautuu maailmanlaajuiseen sotaan vihamielisiä muukalaisia vastaan, mikä uhkaa tuhota koko ihmiskunnan.Ainoa toivo on kuljettaa siviiliväestöä ja sotilaita nykyajasta tulevaisuuteen - ja liittyä taisteluun. Sotaan rekrytoitujen joukossa on opettaja Dan Forester (Chris Pratt), joka haluaa pelastaa maailman nuoren tyttärensä vuoksi, ja päättää yhdistää voimansa nerokkaan tutkijan (Yvonne Strahovski) ja maailmasta vieraantuneen isänsä (J.K.Simmons) kanssa kirjottaakseen maailman kohtalon uusiksi.The Tomorrow War saapuu palveluun 2. heinäkuuta. Elokuvan trailerin voi katsoa tästä tai alapuolella olevasta upotuksesta.Jolt saapuu palveluun 23. heinäkuuta.Jolt -elokuvassa Lindy kärsii harvinaisen neurologisen häiriön vuoksi väkivaltaisia impulsseja, jotka voidaan pysäyttää vain erityisen elektrodi-laitteen avulla. Sairautensa vuoksi hän ei ole onnistunut löytämään elämästään rakkautta, mutta lopulta hän päättää antaa luottamuksensa miehelle, jonka kanssa hän pystyy viimein jakaamaan elämänsä – kunnes eräänä päivänä Lindy löytää hänet murhattuna. Raivon saattelemana Lindy ryhtyy etsimään kumppaninsa tappajia – samalla kun poliisi nostaa hänet murhatutkimuksen pääepäillyksi.