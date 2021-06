Kaikki heinäkuun Netflix-elokuvat: Van Dammen toimintakomedia, Rosario Dawsonin seikkailu,...

Erityisesti kansainvälisiä elokuvia tulee tusinatolkulla, joten aloitetaanpa niistä.Näitä ovat Hong Kongista ponnistava pelisarjaan pohjautuva fantasiaelokuva, Bollywood-elokuva miehen murhasta epäillystä vaimosta, korealaiskauhu munkista joka jahtaa ihmisiä piinaavaa henkeä, sarjakuvien supersankarista kertova venäläinen toimintapläjäys, turkkilainen romanttinen draama, italialainen kauhuelokuva metsässä vaanivasta kauhusta, meksikolainen dokumenttielokuva toimittajan murhasta, indonesialainen blogaajan ja suutarin välinen romanssi, filippiiniläinen rakkaustarina, thaimaalainen scifi-trilleri, indonesialaiskomedia New Yorkin Queensissä äitiään etsivästä teinistä, meksikolaiskomediakaveruksista jotka koittavat keksiä miljoonien arvoisen sovelluksen, saksalainen vampyyrikauhu, kirjaan perustuva ranskalaistoiminta, puolalainen toimintaelokuvaveljensä menettäneen MMA-taistelijasta, ranskankielinen kanadalaisdraama, kirjaan perustuva kolumbialaiselokuva huumekartellista, sekä viimeisenä muttei vähäisimpänä Jean-Claude Van Dammen tähdittämä ranskalainen toimintakomediaLisäksi anime-rintamalla on tulossa kaksi uutta elokuvaa: kirjaan perustuva mecha-tyylinen scifisekä koko perheelle soveltuva. Niin ikään koko perheelle soveltuu kirjoihin perustuva ja kolmen eri tarinan sankareita yhdistäväsekä urheiluelokuva taitoluistelijoistaMuun englanninkielisen elokuvasisällön osalta uutta ovat poulestaan lyhytelokuva, joka kertoo kuurosta jenkkifutispelaajasta, jonka elämää on järkyttänyt ystävän itsemurha, kolmeosainen teinikauhuja, mm. Rosario Dawnsonin tähdittämä seikkailu, Karen Gillanin (Guardians of the Galaxy) ja Lena Headey (Game of Thrones) tähdittämä toimintakomedia, kirjaan perustuva romanttinen draama, Christina Milianin ja Jay Pharoahin tähdittämä romkomsekä dokumenttielokuva automaailman oudosta linnustaTulossa on myös kaksi livetaltiointia: brassiräppärin keikka Sao Paulossasekä korelaisen koomikon Lee Su-geunin stand-up spesiaaliTässä kaikki heinäkuun uudet elokuvat julkaisujärjestyksessä:Myth & Mogul: John DeLorean