Roccat Syn Pro Air arvostelu - Uuden polven langattomat pelikuulokkeet

Tekniset tiedot

Taajuusvaste 12 - 20 000 Hz Mikrofoni Irrotettava mikrofoni Tyyppi Over-ear Akkukesto 24 h Pakkauksessa lisäksi USB-C-johto, USB-A-vastaanotin, USB-A-C-adapteri Hinta noin 150 euroa (tarkista päivän hinta täältä)

Muotoilu ja tekniikka

Neon

Yleistä

Yhteenveto

Tähdet

Syn Pro Airit ovat muotoilultaan tunnistettavaa Roccattia, mutta niissä on otettu selvästi myös uutta linjaa ja vapauksia. Mukana on tietysti AIMO-valaistus, joka on tällä kertaa toteutettu muutamista viimeisimmistä hiirilanseerauksista tutulla tyylillä, jossa valot kuultavat ohuen muovin läpi sen sijaan että pintaan olisi tuotu erillisiä valoja. Kuulokkeiden Bionic Shell -kennorakenne näkyy valojen seassa.Kuulokkeissa ei ole kovin paljoa kontrolleja. Molemmilla puolilla on rulla, joista toinen säätää mikrofonin monitorointia ja toinen yleistä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta. Lisäksi vasemmalla puolella on virtapainike sekä USB-C-latausliitin. Siinä se. Mukavan simppeliä, joskin olisi mukava jos edes mikrofonirullan toimintoa voisi vaihtaa.Mikrofoni on ylös kääntyvää sorttia, ja sen voi myös kokonaan irrottaa. Varsi naksahtaa nostaessa selkeästi merkiksi muten aktivoitumisesta (tästä tulee myös korvaan äänimerkki). Ehkä pieni outous on, että mikrofonissa on ikään kuin kaksi selkeää pykälää, joista vain lähempänä vaakatasoa oleva on merkitsevä. Ensimmäisessä pykälässä mikrofoni jää vielä hieman yläviistoon, ja viimeisessä naksahtaa täysin pystysuoraksi.Pannan säätö on löysähkö, eikä välttämättä pysy aina paikallaan niin hyvin kuin toivoisi. Tässä olisi selkeä parantamisen paikka. Lisäksi kuulokkeiden minimikoko on ehkä vähän suuri.Syn Pro Airit painavat noin 310 grammaa, mikä on kohtuullisen turvallinen keksitien paino. Kilpailijoista löytyy sekä yli 100 grammaa painavampia että selvästi keveämpiä malleja. Kuulokkeissa on painoon suhteutettuna sopivasti kangaspäällysteisiä pehmikettä, ne istuvat hyvin ja eivät tunnu raskailta useammankaan tunnin käytön jälkeen.Ominaisuuksissa kuulokkeet ovat saaneet paljon Roccatin nykyiseltä omistajalta Turtle Beachilta. Mukana on mm. TB:n Superhuman Hearing -toiminto.Kuulokkeiden akun luvataan kestävän noin 24 tuntia, eikä sen suhteen ilmennyt testin aikana yllätyksiä. Akkukestoa kuvaillaan markkinointiviestinnässä pitkäksi, mutta se alkaa olla enemmänkin ko. hintaluokan tavanomainen, odotettu lukema. Ei mitään erikoista, mutta hyväksyttävä.Synien toimintasäde näyttäisi olevan keskitasoa. 5 metrin päässä alkaa jo pätkiminen, jos välissä on yhtään seinää, mutta niin kauan kun pysyy samassa huoneessa vastaanottimen kanssa niin kaikki toimii hienosti.Roccatin uusi tietokoneelle asennettava Neon-sovellus on visuaalisesti ajanmukainen, mutta toimii valitettavasti yhtä vaihtelevasti kuin Roccatin aiempi Swarm. Etenkin aina kun sovelluksen avaa ensimmäisen kerran, se on hetken todella hidas. Lagi näkyy erityisesti animaatioissa. Sovellus on vielä toistaiseksi betassa, joten jonkinlaisia bugeja on lupa odottaakin.Itse säädöt on toteutettu yksinkertaisesti. Kuulokkeen asetussivulta näkee akun varauksen (tosin varsin usein prosentit näyttävät vain "00%" tai yksinkertaisesti väärin). Perus volumesäätöjen. Superhuman hearingilla kuulokkeet korostavat valinnan mukaan joko askeleita tai laukauksia. Game Spatializer pyrkii muuttamaan kaiuttimille säädettyä stereokuvaa niin että se olisi kuulokkeilla mahdollisimman hyvä.Neonista voi säätää varsin helposti myös kuulokkeiden valaistusta. Tarjolla on manuaalisäätö sekä AIMO-valaistus. AIMO:sta löytyy kuitenkin sovelluksesta kommentti, jossa huomautetaan, että Synin valaistus ei tällä ohjelmalla synkronoidu Roccatin aiempaa Swarmia käyttävien laitteiden kanssa.Kuulokkeissa oli jonkin verran yhteysongelmia, ja nämä näkyivät myös Neonissa. Joskus kuulokkeet eivät tahtoneet yhdistää millään, ja joskus äänet kuuluivat, mutta Neon väitti että kuulokkeet eivät olleet kiinni. Joskus myös kaikki näytti olevan kunnossa, mutta esim. volumesäätö ei tehnyt mitään.Testin loppupäivinä sovellus päivittyi ja sai myös taajuuskorjaimen. Toteutus on ainakin toistaiseksi äärimmäisen yksinkertainen, eikä saatavilla ole esimerkiksi valmiita esiasetuksia. Se, että ko. ominaisuus lisätään vasta juuri kuulokkeiden myyntiin tulon yhteydessä kertonee siitä, miten kiire softapuolen kanssa on tullut.Neonin ikkuna on tehty ärsyttävästi vakiokokoiseksi, eikä sen koko voi siis itse muuttaa, kuten tyypillisten ohjelmaikkunoiden.Syn Pro Airien ostajilla ei ole sovelluksen suhteen vaihtoehtoja: vanhan Swarm ei mallia tue.Kuulokkeiden volumesäätö on yhtä Windowsin äänenvoimakkuuden kanssa. Itse olen tykännyt eniten kuulokkeista, joissa käyttöjärjestelmän äänenvoimakkuus on erillinen säätö ja kuulokkeissa on omansa. Tämä antaa enemmän helposti käsillä olevia hienosäätömahdollisuuksia, mutta tietysti myös vaikeuttaa esim. tilannetta, jossa tietokoneen äänet ovat tosi hiljaisella tai kokonaan pois, eikä kuulokkeiden säädöllä saa asiaa korjattua.Kuulokkeissa oli myös sama tähän liittyvä ominaisuus kuin monissa aiemminkin testaamissamme Roccatin kuulokkeissa: ne ovat kovaääniset. Windowsin äänet saa pitää tiukasti alle 10:ssä, jotta volume pysyy siedettävällä tasolla. Asiaa voi korjata hieman käyttämällä sovelluskohtaista äänimiksausta ja säätämällä ohjelmien suhteellista ääntä pienemmälle, mutta se on ylimääräistä työtä verrattuna moniin muihin kuulokkeisiin.Syn Pro Airin perusasiat ovat kunnossa. Ne kuulostavat ja näyttävät hyvältä, ja niissä yhdistyy sopivasti uutta muotoilua ja hyväksi todettua äänitekniikkaa. Niitä on yksinkertaista käyttää ja ne ovat riittävän kevyet ja mukavat päässä pitkissäkin pelisessioissa.Testasimme kuulokkeita kuitenkin verrattain varhain, ja Neonkin näytti olevan vielä betassa. Kuulokkeiden yhdistämisessä oli jonkin verran vaikeuksia (joskus vastaanotin piti nykäistä koneesta hetkeksi irti ennen kuin kuulokkeet suostuivat toimiaan), ja joskus mikrofoni ei enää palautunut mutelta ennen boottia. Joskus myös äänet kuuluivat hyvin, mutta samaan aikaan softa ei nähnyt kuulokkeita, eikä esim. äänenvoimakkuuden säätö kuulokkeista toiminut. Myös kuulokkeiden sammuttamisessa oli ajoittain ongelmaa. Viat ilmaantuivat erityisesti, jos kuulokkeet sammutti ja käynnisti uudestaan kesken käytön, tai jos ne pääsivät itsekseen sammumaan, kun koneesta ei soinut ääntä toviin.On kuitenkin vielä toivoa, että nämä asiat korjataan ohjelmistopäivityksillä. Tätä myös todella toivon, sillä kuulokkeissa on todella potentiaalia. Ne ovat ainakin Roccatin parhaimman näköiset kuulokkeet, ja softakin näyttää hyvältä, kunhan vain toimisi vähän varmemmin. 150 euron hintaiset kuulokkeet painivat raskaassa sarjassa, mutta eivät ehkä nouse hintaluokan voittajaksi. Jos kuulokkeet olisivat ~50 euroa halvemmat (ja jos softa toimisi), Synit olisivat huippuvalinta. Nyt Neon on kuitenkin vielä vähän keskeneräisen tuntuinen, ja kuulokkeet eivät fyysisesti oikeuta premium-hinnoittelua. Etenkin pannan säätö voisi olla parempi.Aivan testien viimehetkillä sovellukseen tuli päivitys, joka toivottavasti korjaa ainakin osan vioista, mutta vielä en voi sitä vannoa. Palaan tekemään arvostelun loppuun editin ja korjaan arvosanaa ylemmäs lähiviikkoina, mikäli softabugit on nitistetty. Ilman mainittuja ongelmia Synit olisivat saaneet neljä tähteä viidestä. Testinaikaisella softalla kuulokkeiden tähdet on kuitenkin jätettävä alle kolmeen.