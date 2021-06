Steamin perinteinen kesäale taas käynnissä - alet jatkuvat 8.7. asti

perinteinen peliale käynnistyi 24.6. ja tarjoukset jatkuvat 8.7. klo 20.00 saakka. Tarjouksessa on luonnollisesti tuhansia pelejä ja useiden pelien kohdalla alennusprosentit yltävät 70 - 80 prosentin luokkaan.

Alennuksia pääsee selaamaan Steamin etusivun kautta . Alennuksia voi seurata myös kätevästi erillisen Steam Database -sivuston kautta Kesäalen teemana on oman kohtalon päättäminen. Alessa on neljätoista erilaista Päätä oma kohtalosi -tarinaa, joissa tulee valita kahdesta vaihtoehdosta. Valintoja tekemällä saa palkinnoksi animoituja tarroja. Suoritetusta tarinasta saa yhden viidestä tarjolla olevasta merkistä, joka kuvastaa kohtaloasi.Pelejä ostamalla saa pisteitä. Näitä pisteitä voi käyttää Steamin pistekaupassa, jonne on lisätty kesäalen kunniaksi uusia animoituja taustakuvia, miniprofiileja, avatareja ja suosikkipelien värimaailmoja.