IT-alan oma rokkitähti, legenda John McAfee teki itsemurhan Espanjassa

Useista IT-alan merkittävistä hahmoista on tehty vuosien mittaan elämänkerrallisia elokuvia ja kirjoja.n tarinasta saattaisi tulla niin uskomaton, että sitä ei voitaisi edes myydä elokuvayleisölle tarpeeksi uskottavana. Hänestä on toki tehty dokumentteja, useitakin, johtuen miehen erikoisesta tarinasta.John McAfee kehitti nimeään kantavan virustorjuntaohjelman jo vuonna 1987 ja yhtiöitti sen sittemmin-yhtiöksi. McAfee myi omistuksensa yhtiöstä vuonna 1994 ja erosi yhtiön toiminnasta samana vuonna. McAfeen perustaman yhtiön tarinaan liittyy siihenkin mutkia matkassa, vaikka mies itse ei enää yhtiön palveluksessa ollutkaan: yhtiön ehti hetken aikaa omistaa myös, mutta nykyisin McAfee -yhtiö on itsenäinen, pörssilistattu yhtiö.John McAfeen henkilökohtaiseen elämään, etenkin 2000-luvulla, liittyy monia käänteitä: mies oli Yhdysvalloissa presidenttiehdokkaana sekä vuoden 2016 että vuoden 2020 vaaleissa, mutta ei päässyt kummallakaan kerralla esivaaleista eteenpäin. Hän asui vuosien ajan Karibialla sijaitsevassa Belizen valtiossa, mutta hän kytkeytyi vuonna 2012 belizeläisen naapurinsa murhavyyhteen ja pakoili valtion viranomaisia vuosien ajan.Vuonna 2019 Yhdysvaltain liittovaltion veroviranomaiset nostivat McAfeeta vastaan syytteet verovilpistä ja hänet pidätettiin lokakuussa 2020 Espanjassa, kun McAfee oli siirtymässä jatkolennolle Turkkiin. Kesäkuun 23. päivä tänä vuonna Espanjan viranomaiset hyväksyivät hänen siirtämisensä Yhdysvaltoihin vastaamaan syytteisiinsä - ja ilmeisesti samana iltana McAfee riisti oman henkensä hirttäytymällä sellissään.McAfeella on oman väitteensä mukaan 47 lasta. Hän on vuosikymmenten saatossa ollut mukana kymmenissä, ellei sadoissa, ohjelmistoprojekteissa, joko sijoittajana tai erilaisissa hallitustehtävissä.