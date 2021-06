Tärkeä voitto: YouTube ei ole vastuussa laittomasta sisällöstä

on antanut merkittävän päätöksen vuosia kestäneessä kiistassa tekijänoikeuksista ja niiden levityksestä. Euroopan korkeimman asteen tuomioistuimen mukaanei ole laillisessa vastuussa sisällöstä, jota sen käyttäjät palveluun lisäävät.

Oikeutta on käytty jo kauan ja useissa oikeusasteissa, mutta nyt asialle ilmeisesti on vihdoin saatu lopullinen sinetti - ainakin, mikäli lainsäädäntö EU-alueella ei muutu lähivuosina. Aiheesta uutisoi mm. Reuters Oikeuden päätöksen mukaan YouTubella on vastuu poistaa tekijänoikeuksia rikkova materiaali palvelustaan, kun tekijänoikeuden omistaja siitä yhtiölle ilmoittaa. Mutta jos YouTube poistaa tekijänoikeuksia rikkovan sisällön nopealla aikataululla, ei YouTube ole laillisessa vastuussa siitä, että sisältö ehti olla YouTubessa poistoa ennen.YouTubeen lisätään vuosittain valtava määrä tekijänoikeuksia rikkovaa sisältöä: ilman oikeudenomistajien lupaa lisättyjä musiikkivideoita, elokuvia ja TV-sarjoja.Oikeus kuitenkin asetti päätöksessään tiettyjä ehtoja sille, että YouTube - ja muut verkkopalvelut - voivat välttyä oikeushaasteilta. EU-tuomioistuimen mukaan YouTuben ja vastaavien verkkopalveluiden pitää rakentaa palveluihinsa tekniset työkalut, jotka pyrkivät tunnistamaan tekijänoikeudella suojatut sisällöt - ja estävät niiden lisäämisen palveluun alun alkaenkin.Tuomioistuimen päätös toimii samalla myös ennakkotapauksena EU-maiden kansallisille oikeusistuimille, eli vastaavat oikeusjutut vaikkapa Suomessa, pitää jatkossa tulkita EU-tuomioistuimen linjauksen mukaisesti.Koko tuomioistuimen tuomio löytyy suomeksi tämän linkin takaa