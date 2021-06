Stadia laajeni Android TV -laitteille ja uudelle Chromecastille

Google on vihdoin laajentanut Stadia-tukea uusille laitteille. Tästä päivästä lähtien suoratoistopelipalvelu Stadia on saatavilla myös Android TV -laitteissa sekä uudessa Chromecast (with Google TV) -donglessa.

Chromecast with Google TV



Hisense Android Smart TV (U7G, U8G, U9G)



Nvidia Shield TV ja Shield TV Pro



Onn FHD Streaming Stick ja UHD Streaming Device



Philips 8215, 8505, ja OLED 935/805-sarjat



Xiaomi MIBOX3 ja MIBOX4

Jo viime syyskuussa esitelty uusi Google TV -palvelulla toimiva Chromecast on joutunut odottamaan Stadiaa siis liki yhdeksän kuukautta. Google lupasi Stadian vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, joka loppuu muutaman päivän päästä, ja vahvistus tämänpäiväisestä julkaisusta tuli alkukuusta Samaan aikaan vanhemmalla Chromecast Ultralla pelejä on pystynyt pelaamaan. Nyt myös uudempi versio tukee siis Googlen pelipalvelua.Vielä kauemmin ovat saaneet odotella Android TV -käyttäjät, joita on useilla eri laitteilla ollut sitten Stadian julkaisun.Stadia tuotiin onneksi nyt myös Android TV -laitteille, joskin osalle niistä paremmin kuin toisille. Listattujen televisioden ja muiden Android TV -laitteiden kohdalla tuki on vakaalla tasolla, mutta muillakin Stadiaa pääsee käyttämään, joskin pitää hyväksyä "kokeellinen tuki".