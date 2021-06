Kohu: Amazon tuhoaa miljoonat myymättä jääneet tuotteet - läppärit, puhelimet, kirjat, .. silppuriin

ITV:n raportin mukaan Amazon tuhoaa Britannian varastoissaan myymättä jääneitä tuotteita aivan surutta: silppuriin päätyvät taulutelevisiot, kannettavat tietokoneet, dronet, hiustenkuivaajat, kirjat - mitä vain, mitä ei kaupaksi ole mennyt. Uutiskanavan mukaan tuotteet ovat pitkälti täysin käyttämättömiä, eivätkä mitenkään viallisia; ainoastaan osa tuhottavaksi määrätyistä tuotteista on asiakaspalautuksia ja nekin pääsääntöisesti täysin käyttökuntoisia.Kanavan haastattelemien entisten Amazonin varastotyöntekijöiden mukaan ainakin puolessa kaikista tuhottavaksi määrätyistä tuotteista oli edelleen sinetit päällä. Pelkästään yhden huhtikuisen viikon aikana tuhottavaksi merkittyjä tuotteita oli yli 124 000 paketillista.Syynä tuhoamisvimmaan on puhtaasti raha.Suomessa usein mielletään Amazon vain suureksi verkkokaupaksi, joka myy tuotteensa itse, hieman samaan tapaan kuin kotimaassamme vaikkapatai. Ajatus on väärä: Amazon on itse asiassa eräänlainen kauppapaikka, verkkokaupan sijaan. Valtava määrä yrityksiä myy tuotteitaan Amazonin kautta ja maksaa Amazonille siivun myynnistään. Kaupat ulkoistavat varastoinnin, tuotteiden lähetyksen, varsinaisen verkkokaupan sekä asiakaspalvelun Amazonille - ja maksavat siitä.Eli joson alkanut yhteistyöhön Amazonin kanssa, kyseisen kaupan tuotteet löytyvät Amazonin listoilta. Kuluttajat voivat ostaa ne Amazonin kautta ja Amazon toimittaa tuotteet kuluttajille. Markun Autotarvike on vastaavasti toimittanut tuotteensa Amazonin varastoon, josta Amazon ne toimittaa kuluttajille.Ongelmaksi tulee se, että Amazon veloittaa Markun Autotarvikkeelta hintaa jokaiselta varastossa pitämältään tuotteelta. Ja kun tuotteet eivät käy kaupaksi, pitää Markun Autotarvikkeen päättää, mitä niille tehdään - joka kuukausi jokaisesta varastossa olevasta tuotteesta pitää maksaa Amazonille tilavuokraa.Ja kun näyttää siltä, että Amazonin varastossa olevaa tuotetta Markun Autotarvikkeen tuotetta nyt vai ei yksinkertaisesti saada myytyä, tarjoaa Amazon vaihtoehdot: palauttaa tuote takaisin Markun Autotarvikkeelle - tai tuhota se. Luonnollisesti tuhoaminen on tässä tapauksessa halvempaa kuin toimittaa tuote takaisin kaupalle itselleen, joka joutuisi sitten etsimään sille jonkin loppusijoituspaikan, vaikkapa hyväntekeväisyysjärjestön.Nyt asiasta on noussut iso kohu ja maassa pohditaan vastaavaa lakia, joka Ranskassa tuli hiljattain voimaan: Ranskassa on ollut viime vuodesta alkaen laitonta tuhota myymättömiä tuotteita