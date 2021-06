McDonald's-ravintoloiden yhteydestä löytyy jo 16 sähköauton latauspistettä ja lisää on luvassa

"Sähköautoilijoille on tärkeää saada tehokasta latausta mahdollisimman vaivattomasti reittinsä varrelta. Haluamme vastata voimakkaasti kasvaneeseen kysyntään rakentamalla yhä vahvempaa latausverkostoa Suomeen yhteistyössä McDonald's-yrittäjien ja Rechargen kanssa. On hienoa, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme edelläkävijänä tälläkin tavoin", kertoo Suomen McDonald'sin toimitusjohtaja Olli Johansson.

"McDonald'sin ja Rechargen yhteistyöllä on ollut merkittävä rooli Rechargen latauspisteverkoston laajentumisessa ja sen laadun nostamisessa moderniin suurteholatauksen aikaan. On ollut hienoa huomata, kuinka erityisesti uudet suurteholaturit ovat löytäneet nopeasti käyttäjäkuntansa ja tulleet hyvin suosituiksi sähköautoilijoiden keskuudessa. McDonald'sin kattavat aukioloajat, monipuoliset ravintolapalvelut ja mahdollisuus nopeaan asiointiin vastaavat sähköautoilijoiden tarpeisiin erinomaisesti asiakaskyselyidemmekin perusteella", sanoo Rechargen maajohtaja Sami Saarilahti.

Tämän vuoden aikana uusia latauspisteitä suunnitellaan avattavan vielä kuuden ravintolan yhteyteen. Uusien avauksien jälkeen McDonald'sin latauspisteverkostossa on arviolta 22 uutta pika- tai suurteholatauspistettä.Tällä hetkellä latauspisteitä löytyy Helsingin Ala-Tikkurilan, Oulun Kaakkurin, Tampereen Kaukajärven, Espoon Kauniaistentien, Kempeleen, Helsingin Kivikon, Lahden Launeen, Kuopion Matkuksen, Mikkelin, Pirkkalan, Porin, Helsingin Pukinmäen, Espoon Suomenojan, Vantaan Tammiston, Jyväskylän Tourulan ja Vantaan Variston McDonald's-ravintoloiden yhteydestä.Rechargen latauspisteitä on tällä hetkellä yli 2500 Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Rechargen mukaan suurteholatauspisteen teho on 150 - 350 kW, ja arvioitu latausaika on 10 - 45 minuuttia auton tyypistä ja lataustarpeesta riippuen. Virtaa saa siis nopeasti lisää autoon McDonald'sin vierailun yhteydessä.