Budbee aloittaa verkkokauppapakettien kotiinkuljetukset Kuopiossa, Järvenpäässä ja Tuusulassa

"Verkkokauppa on napannut kivijalalta suuren sijan, ja kuluttajat vaativatkin toimituksilta koko ajan enemmän – toimitus ei voi enää olla verkkokauppashoppailun pakollinen paha vaihe. Siksi kysyntää kaltaisellemme täysin asiakaslähtöiselle ja kestävän kehityksen vaihtoehdolle on Suomessa nykyisin paljon. Asiakastyytyväisyytemme onkin Suomessa tällä hetkellä 4,95/5", kertoo Aleksi Poropudas, Budbeen operatiivinen johtaja.

Yritys toimii uusien kaupunkien lisäksi pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Keravalla.Budbeen mukaan sen palvelut tavoittavat nyt jo yli 2,1 miljoonaa suomalaista.Budbeen kunnianhimoinen tavoite on olla kestävien prosessien suunnannäyttäjä alallaan. Se tahtoo osoittaa, että verkkokauppa-ala voi kasvaa kestävästi ja luoda näin painetta muille alan toimijoille. Budbee järjestääkin verkkokauppatilausten kuljetukset lajittelukeskuksista asiakkaalle täysin fossiilivapaasti nyt koko Suomessa ja päästökompensoi kuljetukset 110-prosenttisesti. Lisäksi Budbeen ratkaisu nojaa tekoälyyn, joka optimoi reitit mahdollisimman vähäpäästöisiksi.Kotiinkuljetusten hallinta onnistuu Budbee-sovelluksen kautta, jonka kautta saa esimerkiksi tietoa toimituksen ajankohdasta.Aiemmin tänä vuonna Budbee avasi Plus -jäsenyyden suomalaisille . Budbeen Plus -jäsenyys tarjoaa maksua vastaan verkkokauppatilaukset kotiovelle asiakkaan asettaman, personoidun aikataulun mukaisesti. Budbeella on myös omia pakettiautomaatteja , jotka ovat osa Budbeen tarjoamaa kokonaisuutta. Asiakas saa tiedon paketin saapumisesta automaattiin vuorokautta aikaisemmin. Tässä vaiheessa asiakas voi vaihtaa toimitustavan Budbeen sovelluksen kautta siihen vaihtoehtoon, joka sopii hänelle parhaiten. Jos asiakas on valinnut aiemmin toimitustavaksi kotiinkuljetuksen, hän voi vaihtaa tämän pakettiautomaattiin – ja päinvastoin.