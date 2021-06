Viikon suosituimmat uutiset: Thermacell-kohu, Elokapina, pedofiiliansa ja Halla-ahon moka

Viikon 24/2021 suosituimmat uutiset Suomessa

HIGH.FI -palvelut

Viikon luetuimmaksi jutuksi nousi kuitenkinuutinen siitä, miten naisten uimapukumuoti on muuttanut muotoaan läpi vuosikymmenten. Myös kuntavaalien tulosten jälkipuintia käytiin mediassa varsin reippaasti, monelta kulmalta - mm. artikkeli siitä miten perinteinen vaalien kestomenestyjäsai tänä vuonna rinnalleen myösannettuja ääniä.Hellemassojen vyöryessä Suomeen ja lomakauden alkaessa myös uutisten lukeminen on siirtynyt viime viikon aikana entistä vahvemmin mobiiliin ja etenkin Androidin HIGH.FI -uutissovellus on kasvattanut vauhdilla luettujen uutisten osuuttaan aiempiin viikkoihin verrattuna.Kas tässä, viime viikon luetuimmat jutut HIGH.FI -uutiskeräimen kautta:Uutisten lukukertoja kertyy mm. seuraavista palveluista:...lisäksi listalle päätyy myös useita muita pienempiä sovelluksia ja palveluita, jotka käyttävät avointa rajapintaamme , joka mahdollistaa uusien palveluiden rakentamisen HIGH.FI'n keräämien uutisten päälle.