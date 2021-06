S-ryhmän ABC-latausasemien ketju aloitti, rakennusvauhti on hurja

Ensimmäisenä ABC-latausasema aloitti hieman ennen vappua, 27.4. Itäkeskuksen Prismassa, Helsingissä. Tällä viikolla ketju laajentui Espoon Olarin Prisman yhteyteen avatulla latausasemalla. Myös muualla Suomessa on pistetty tohinaksi, mm. Oulussa on jo ensimmäinen ABC-latausasema avoinna.S-ryhmä rakentaa kaikkiin uusiin kohteisiin neljä peruslatauspistettä ja neljä teholatauspistettä. Osa teholatauspisteistä on toteutettu suurtehotekniikalla eli niillä voidaan autoa ladata jopa 150 kW tehoilla.Lataus on alkuvaiheessa osassa latauspisteistä täysin ilmaista - kokeilun aikana S-ryhmä kerää käyttäjäkokemuksia ja palautetta, jotta ketju pystyy jatkossa suunnittelemaan laajentumista paremmin todellisten tarpeiden mukaan.S-ryhmä aikoo laajentaa ABC-latausasemien verkon koko maan kattavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Latauksen maksamiseen ja hallintaan käytetään ABC Mobiili -sovellusta.