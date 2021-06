Nyt ilmaiseksi: Overcooked! 2 ja Hell is other demons pelit

Epic Gamesin tarjoamat ilmaispelit ovat jälleen vaihtuneet. Tällä kertaa PC-pelaajat voivat lunastaa Overcooked! 2:n ja Hell is other demonsin.





Overcooked 2 -pelissä kokataan kaoottisissa tunnelmissa yhdessä kavereiden kanssa, kun taas Hell is Other Demons on toimintatasoloikkapeli.Overcooked 2:n voi ladata täältä ja Hell is Other Demonsin saa puolestaan täältä . Molemmat pelit ovat saatavilla ilmaiseksi 24. kesäkuuta saakka. Ilmaispelit vaativat vain lunastamisen ja ne säilyvät pelaajan tilillä kampanjan päättymisen jälkeenkin.Näiden kahden pelin jälkeen ilmaispeleiksi vaihtuvat Horizon Chase Turbo ja Sonic Mania.Alta voit katsoa kummankin pelin trailerit.