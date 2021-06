Xiaomin Mi TV P1 -televisiomallisto saatavilla Suomessa

Kolme suurinta käyttää 4K/UHD -tarkkuutta sekä Dolby Vision- ja HDR10+ -kuvanparannustekniikoita. 32-tuumaisessa mallissa käytetään HD-tarkkuutta ja se on myös muilta ominaisuuksiltaan vaatimattomampi. Äänentoistosta vastaavat kaksi sisäistä 10 watin kaiutinta.Kaikki mallit sisältävät MediaTekin suorittimen. Kolme suurinta mallia sisältävät kaksi gigatavua keskusmuistia ja 16 gigatavua tallennustilaa.Televisiot perustuvat Googlen julkaisemaan suomenkieliseen Android TV 10 -käyttöjärjestelmään. Televisiot tukevat kaikkia tunnettuja kansainvälisiä ja suomalaisia videopalveluita, kuten Netflix, HBO Nordic, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Elokuvat, YLE Areena, MTV, Ruutu, Elisa Viihde, C More ja Viaplay. Sisältöä voi toistaa myös sisäänrakennetun Chromecast-yhteyden kautta.Ohjelmiston osalta televisiot sisältävät myös Xiaomin älykotikeskittimen eli television kautta voi hallita kodin älylaitteita. Sen avulla voi käynnistää vaikkapa älykkään Mi-ilmanpuhdistimen tai sammuttaa valot. Kaukosäädin toimii Bluetooth-yhteydellä ja puhekomentoja voi suorittaa Google Assistant -toiminnon avulla.Langattomien Wi-Fi-yhteyden ja Bluetooth 5.0 -yhteyden lisäksi televisioissa on kolme 4K-yhteensopivaa HDMI 2.0 -liitäntää, kaksi USB-liitäntää, AV-sisääntulo, optinen S/PDIF-liitäntä, Ethernet-liitäntä, kuulokeliitäntä ja DVB-T2/C/S2-yhteensopiva antenniliitäntä CI+-kortinlukijalla.Uuden Mi TV P1 -malliston 55, 50, 43 ja 32 tuuman televisiot ovat saatavana välittömästi 699, 599, 499 ja 349 euron kuluttajahintoihin. Pienemmät 50 ja 43 tuuman mallit ovat muilta ominaisuuksiltaan paitsi kooltaan lippulaivamallin kanssa samalla tasolla. Pienimmässä 32 tuuman mallissa on vaatimattomammat ominaisuudet ja kuvatarkkuus.Lisätietoa mallistosta saa täältä