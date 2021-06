Rähinä Facebook-ryhmässä? Ylläpito voi nyt pistää jarrua pahimpien mesoajien menoon

Internet-maailmassa on kaksi paikkaa, joiden keskusteluihin osallistuminen on harvoin mielekästä. Toinen ovat iltapäivälehtien uutiskommenttiosiot ja toinen ovat sananvapaudestaan kaiken irtiottavat Facebookin ryhmät. Näistä jälkimmäiseen on nyt tullut tarjolle uusia työkaluja.