Microsoftin toimitusjohtaja otti ensimmäistä kertaa sitten Bill Gatesin myös hallituksen puheenjohtajan paikan

Toimitusjohtajan pallilla jo vuodesta 2014 asti istunut Satya Nadella on valittu nyt myös hallituksen puheenjohtajaksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten yhtiön alkuperäisen toimitusjohtajan, Bill Gatesin, kun molemmat paikat on täyttänyt sama henkilö.Bill Gatesin lisäksi tunnetuimpiin Microsoft-persooniin kuuluva ja Nadellaa toimitusjohtajana edeltänyt Steve Ballmer ei koskaan ollut hallituksen puheenjohtajana. Nadella on järjestyksessään vasta kolmas Microsoftin hallituksen puheenjohtaja ja jatkaa John W. Thompsonin työtä.John W. Thompson palaa takaisin 2014 jättämälleen paikalle.Nadellan suunta erityisesti pilvipalveluissa on ollut vahvasti ylöspäin, joka todennäköisesti on auttanut hänen valintaansa maailman toiseksi arvokkaimman yhtiön hallituksen pääpiruksi.Bill Gates on puolestaan viime vuonna siirtynyt tyystin pois hallituksesta, kun hänen suhdettaan yhtiön naistyöntekijään tutkittiin. Gates on silti edelleen Nadellan neuvonantaja.