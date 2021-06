DuckDuckGon hakumäärät kasvaneet 55 prosentilla vuodessa - Tänä vuonna luvassa oma selain tietokoneelle

DuckDuckGo kertoo, että hakukoneella tehtyjen hakujen määrä on kasvanut peräti 55 prosentilla viimeisen 12 kuukauden aikana. Esimerkiksi vuoden 2020 toukokuussa tehtiin yhteensä 1 914 137 089 hakua ja tämän vuoden toukokuussa niitä tehtiin yhteensä 2 970 026 422 kappaletta.Tällä hetkellä hakukoneella tehdään keskimäärin 96 259 920 hakua päivässä. Ensimmäisen kerran päiväkohtainen hakumäärä ylitti 100 miljoonan rajan tämän vuoden tammikuussa Lisääntyneen käytön myötä DuckDuckGo on nyt esimerkiksi toiseksi käytetyin hakukone mobiilin osalta Yhdysvalloissa. Ero on kuitenkin valtava Googleen, sillä Googlen markkinaosuus on noin 94 prosenttia. Suomessa DuckDuckGolla on statcounter.com -sivuston mukaan noin 0,94 prosentin markkinaosuus kaikilla alustoilla, joilla yltää neljänneksi.DuckDuckGo ei tiedä tarkalleen käyttäjämääriä, mutta arvioi sen liikkuvan 70 - 100 miljoonan välissä.Hakumäärien kasvuun on vaikuttanut DuckDuckGo - sovelluksen ja lisäosan lataukset, sillä näitä on ladattu yhteensä yli 50 miljoonaa kertaa viimeisen 12 kuukauden aikana.DuckDuckGolta löytyy selaimelle oma lisäosa, joka käytännössä auttaa parantamaan yksityisyyttä estämällä mainokset ja muut seuraimet. DuckDuckGo lupailee laajentaa tätä vuoden loppuun mennessä julkaisemalla täysin oman selaimen tietokoneelle. Oma selainsovellus on tällä hetkellä saatavilla jo Androidilla ja iOS:llä.Lisäksi seuraavien viikkojen kuluessa DuckDuckGolta on luvassa sähköpostin suojaamiseen liittyvä toiminto ja Androidille ominaisuus, jonka luvataan estävän sovellusten seurannat.Lopuksi DuckDuckGo kertoo, että yksityisyyteen panostamalla pystyy myös tienaamaan hyvin. DuckDuckGon toiminta on ollut kannattavaa vuodesta 2014 lähtien ja nykyään liikevaihto ylittää 100 miljoonaa dollaria vuodessa.Lue myös: