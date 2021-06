Turtle Beach julkaisi Xbox Series X / S -konsoleille sopivan VelocityOne Flight -ohjausjärjestelmän

Turtle Beachin Recon -peliohjain muistuttaa Xboxin omaa peliohjainta, mutta erojakin löytyy.Peliohjain käyttää langallista yhteyttä. Ohjaimeen on laitettu 3.5 mm:n kuulokeliitäntä pelikuulokkeita varten ja ohjaimen yläosassa on erilaisia painikkeita. Ääntä voi esimerkiksi säätää omalla EQ (taajuuskorjain) -painikkeella ja mikrofonin voi mykistää.Kuulokkeet tukevat Turtle Beachin Superhuman Hearing -ominaisuutta, joka vahvistaa esimerkiksi lähestyvän vihollisen askelten ääntä. Ohjaimen pohjassa on kaksi ohjelmoitavaa painiketta, joista toisella voi vaihtaa lennosta ohjainsauvojen herkkyyttä. Ohjaimen ominaisuuksiin kuuluvat myös kädet viileinä pitävät kahvat sekä kaksi tärinämoottoria.Recon -peliohjain Xbox Series X|S ja Xbox One konsoleita sekä Windows-koneita. Saatavilla kesän aikana 59,99 euron hinnalla. VelocityOne Flight -ohjausjärjestelmä on suunniteltu etenkin Microsoft Flight Simulator -lentosimulaattoripelille.Kyseinen peli saapuu pian Xbox Series X / S -konsoleille, joten myös ohjausjärjestelmä toimii näillä konsoleilla Windows-koneiden lisäksi.VelocityOne Flight -ohjausjärjestelmä sisältää 180 astetta kääntyvän ohjaussauvan erilaisilla painikkeilla varustettuina. Lentokoneen hallintaa varten löytyy myös modulaarinen neljän kaasukahvan järjestelmä 10 ohjelmoitavalla painikkeella.Lentämisen aikana pelaaja voi hallita Flight Management Display -paneelilta erilaisia toimintoja sekä vastaanottaa erilaisia varoituksia merkkivalojen avulla.VelocityOne Flight -ohjausjärjestelmän hinta on 349 euroa ja se tulee saataville kesän aikana.