Cyberpunk 2077 palaa 21. kesäkuuta PlayStation Storeen

Pelin kerrotaan tekevän paluun PlayStation Storeen 21. kesäkuuta.Pelin kehittäjä CD Projekt Red on julkaissut noin kuuden kuukauden aikana useita merkittäviä päivityksiä, joilla bugeja on saatu poistettua ja suorituskykyä nostettua.Sony on vahvistanut paluun, mutta ei edelleenkään suosittele suorituskykyongelmien takia pelaamista PlayStation 4 -konsolilla. PS4 Pro ja PS5 konsoleilla pelaamisen pitäisi onnistua sulavasti.Ongelmista huolimatta Cyberpunk 2077 on ollut erittäin suosittu pelaajien keskuudessa. Kesäkuun alussa pelin parissa vietetty aika ylitti 600 miljoonan tunnin rajan.