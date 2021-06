Legendaarinen Metal Gear julkaistiin Amigalle!

Toimintaseikkailupelien genressä Metal Gear -sarja onkin jo ikonisessa asemassa oleva tapaus, yli 30 vuotta julkaisunsa jälkeenkin. Alkuperäinen Metal Gear julkaistiin Suomessa lähes tuntemattomalle-alustalle, mutta pelin suosio oli kotimaassaan Japanissa heti julkaisun jälkeen niin huikea, että pelistä tehtiin nopeaan tahtiin käännöksiä myös muille tuon ajan suosituimmille pelikoneille, kuten Commodore 64:lle. Käännösten laatu tosin vaihteli valtavasti: MSX2 oli teknisesti niin paljon edellä mm. Commodore 64:sta ja, että käännöksistä karsittiin rankalla kädellä.Mutta yksi merkittävä käännös jäi tuolloin tekemättä: 1980-luvun lopun kiistatta parhaan pelitietokoneen,n käännös. Kyseistä käännöstä ehdittiin jopa mainostaa alan lehdissä 1980-luvun lopulla, mutta sellaista ei koskaan julkaistu. Peli onkin Amiga-piireissä eräänlainen urbaani legenda - peli, joka saattoi olla olemassa, mutta tuskin kuitenkaan.Nyt asiaan on tullut korjaus.Nyt Amigan nykyistä kuolemanjälkeistä elämää ylläpitävästä demoskenestä on löytynyt ohjelmoija, joka on vihdoin toteuttanut projektin - ja kunnialla. Alkuperäinen MSX2-alustan Metal Gear on purettu osiin muiden toimesta jo aiemmin, joten tuon alkuperäisen koodin pohjalta-nimimerkillä toimiva Amiga-koodaaja on tehnyt täydellisen Amiga-käännöksen alkuperäisestä MSX2-versiosta.Alla hieman pelikuvaa Amiga-käännöksestä:Käännös toimii sellaisenaan kaikilla Amiga-malleilla, kunhan niistä löytyy vähintään megatavun verran muistiaPelin voi ladata suoraan Hoffmanin kotisivujen kautta