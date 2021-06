Applelta uudet täysin langattomat Beats Studio Buds -vastamelukuulokkeet

Beats Studio Buds -kuulokkeet ovat kooltaan kompaktit. Yhden kuulokkeen mitat ovat 1,5 x 2,05 x 1,85 cm ja painoa on vain 5 grammaa. Kuulokkeiden mukana toimitetaan kolmen eri koon silikoniset nappipehmusteen hyvän istuvuuden takaamiseksi.Rakenteeltaan kuulokkeet ovat saaneet IP4X-luokituksen eli ne kestävät vaikkapa hikeä. Värivaihtoehdot ovat punainen, musta ja valkoinen.Kuulokkeet tarjoavat aktiivisen melunvaimennuksen, joka toimii hyvin arvostelujen perusteella. Tuettuna on myös läpikuulumistila, jonka avulla kuulee paremmin ympärillä tapahtuvia asioita.Kuulokkeissa käytetään uudenlaista kaksinkertaista kalvoelementtiä äänentuotossa. Arvostelun perusteella äänenlaatu on näissä kuulokkeissa hyvä, mutta 100 euroa kalliimmat Powerbeats Pro -kuulokkeet vievät voiton. Kuulokkeet tukevat Dolby Atmos -tilaääntä Apple Music -palvelussa Applen H1- tai W1 -piiri on jätetty pois, mutta vastineeksi Beats Studio Buds -kuulokkeet toimivat myös Android-laitteiden kanssa. Ne tukevat esimerkiksi Googlen nopeaa yhdistämistä sekä paikantamista Android-laitteella.Lisäksi kuulokkeista on jätetty pois sensori, joka tunnistaa kuulokkeen ottamisen pois korvasta.Virtaa riittää jopa 8 tunnin kuunteluun yhdellä latauksella ja latauskotelon avulla yhteensä virtaa riittää jopa 24 tunniksi. Taustamelun tai läpikuulumistilan kanssa akunkesto putoaa 5 tuntiin tai 15 tuntiin latauskotelon kanssa. Viiden minuutin latauksen luvataan tuottavan jopa tunniksi lisävirtaa. Kotelo ladataan USB-C -liitännän kautta. Langatonta latausta ei ole.