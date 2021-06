Norjassa testattiin sähköautojen kantamat tosielämässä: Lähes kaikki peittosivat mainosten luvut

Auto Kesäkantama Talvikantama WLTP Tesla Model 3 Long Range AWD 2021 654,9 km 514,8 km 614 km Ford Mustang Mach-e Long Range RWD 617,9 km 502,5 km 610 km Ford Mustang Mach-e Long Range AWD 551,9 km 430 km 540 km Volkswagen ID.3 Pro S 564 km ei testattu 539 km Skoda Enyaq 522 km ei testattu 520 km Volkswagen ID.4 532 km ei testattu 487 km Hyundai Kona 2021 537 km ei testattu 484 km Polestar 2 467 km 344 km 470 km Audi e-tron GT 528,1 km ei testattu 468 km Hyundai IONIQ 5 502 km ei testattu 460 km

NAF halusi verrata tuloksia valmistajien ilmoittamiin virallisiin-kantamiin. Ja yllätys olikin tällä kertaa positiivinen: 21 testatusta autosta ainoastaan 3 hyytyi ennen ilmoitettua kantamaa, loput jaksoivat WLTP-kantamaa pidemmälle - jotkut jopa reilusti pidemmälle.NAF testasi autot samalla lenkillä, johon sisältyi sekä kaupunkiajoa, moottoritieajoa että vuoristoista ajoa. Jokaisen testatun auton akku ajettiin niin tyhjään kuin autolla vain pystyi ajamaan, ajotietokoneen varoituksista piittaamatta.Pisimmälle yhdellä latauksella testissä pääsijoka kiskaisi mittariin 654,9 kilometriä. Auton ilmoitettu WLTP-kantama on 614 km. Kakkoseksi kirijoka pääsi yhdellä latauksella 617,9 kilometrin matkan, WLTP-kantaman ollessa 610 kilometriä.NAF on testannut autojen kantamat myös Norjan talvessa, jolloin kantamat luonnollisesti laskevat. Alkuvuodesta 2021 tehty talvitesti antoi samaiselle Teslan mallille silloinkin ykköspaikan 514,8 kilometrin kantamalla. Kakkoseksi ylsi myös talvitestissä Fordin uutuus, 502,5 kilometrin talvikantamalla.Testireitti on sama sekä talvella että kesällä. Tarkemmin testin olosuhteista voi lukea NAFin sivuilta Testattujen autojen top 10 alla:Monet listalle nousseista autoista ovat tänä vuonna myyntiin tulleita malleja, joten ne eivät ole ehtineet NAFin talvitestiin.