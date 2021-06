Hintaopas: uusia televisioita hankitaan nyt kotikatsomoihin tulevien urheilujuhlien vuoksi

"Tämä kesä on oikea urheilun superkesä, kun penkkiurheilijat pääsevät EM-kisojen lisäksi seuraamaan Tokion olympialaisia. Koronatilanteen vuoksi kisoja seurataan varmasti pääosin kotona ja nyt jos koskaan moni päivittää kotikatsomon laitteet ajan tasalle urheiluelämysten maksimoimiseksi", sanoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett.

"Nyt on myös hyvä hetki päivittää televisio, sillä datastamme selviää, että televisioiden hinnat ovat kevään aikana tulleet alaspäin. Hinnat ovat nyt 3,1 prosenttia matalammalla kuin huhtikuun alussa", Matinvesi-Bassett kertoo.

"Kotiteatterijärjestelmiä on haettu viimeisen kuukauden aikana 42 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän, hiilihapotuskoneita 16 prosenttia enemmän ja kylmälaukkuja huimat 178 prosenttia enemmän. Moni on innostunut myös itse pelaamaan, sillä jalkapallokenkä-kategorian suosio on kasvanut 25 prosentilla", kertoo Matinvesi-Bassett.

Hintaoppaan ja Bilendin tuoreen tutkimuksen mukaan 38 prosenttia suomalaisista aikoo näitä kyseisiä jalkapallon EM-kilpailuja katsella kesä-heinäkuussa. Tutkimuksen mukaan 71 prosenttia suomalaisista suunnittelee katsovansa kisoja kotona.Hintaoppaan mukaan 8 prosenttia tutkimuksen vastaajista oli päivittänyt tai aikoi päivittää televisionsa tulevien urheilujuhlien vuoksi. Hintaoppaassa televisioiden klikit ovat viimeisen kuukauden (8.5.2021 - 7.6.2021) aikana nousseet 3,2 prosentilla verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.EM-kisojen myötä hyvä syy hankkia uusi älytelevisio on lähetykset, sillä Huuhkajien pelit näkyvät Yle Areenassa tietyillä malleilla 4K-laadulla . Toinen hyvä syy hankki uusi televisio löytyy hintalapusta.Hintaopas kertoo, että televisiolta halutaan nyt ennen kaikkea kokoa. Tietoja vertaillaan vuoden 2018 jalkapallon MM-kisoihin, jolloin huhti-toukokuussa eniten klikkejä Hintaoppaassa saivat 55-tuumaiset televisiot. Tämän vuoden huhti-toukokuussa eniten klikkejä ovat saaneet 65-tuumaiset mallit, joita on myös eniten tarjolla.Tällä hetkellä haetuin televisiomalli on 65-tuumainen LG OLED65CX6, jota saa 1399 eurolla . Hintaoppaan televisiokategoriasta löytyy 50 kauppaa ja 17 252 tuotetta.Televisioiden lisäksi kotikatsomoa päivitetään muun muassa uudella äänentoistojärjestelmällä.