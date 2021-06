EU valmistelee polttomoottoriautojen myynnin kieltämistä vuonna 2035

Vastaavan päätöksen ovat tehneet jo mm. Britannia, joka kieltää polttomoottoriautot jo vuonna 2030 sekä Yhdysvaltain suurin osavaltio, Kalifornia, jossa kielto astuu voimaan vuonna 2035. HS:n artikkelissa haastatellun Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan puheenjohtajanin mukaan myös autoteollisuus jakaa saman näkemyksen EU:n kanssa.Aiemmin autoteollisuus lobbasi rajoituksia vastaan, mutta kun valtiot ja osavaltiot yksi kerrallaan ovat vastaavia sääntöjä luoneet, ovat autovalmistajat nyt sen kannalla, että kielto kannattaa ottaa käyttöön Euroopassakin. Kielto koskisi myös hybridiautoja, jotka ovat jäämässä eräänlaiseksi siirtymävaiheen hetkelliseksi trendiksi.Canfin ottaa haastattelussa kantaa myös polttoaineen verotukseen, jonka nostamista hän vastustaa. Hänen mukaansa ihmisillä on tarpeita autojen käytölle, jotka ovat pakollisia eikä niitä voi vähentää. Tuolloin polttoaineverotuksen merkittävä nosto eriarvostaisi ihmisiä merkittävästi. Hänen näkemyksensä mukaan sallimalla polttomoottoriautojen käytön jatkuminen hamaan tulevaisuuteen, mutta samalla kieltämällä uusien tuotanto, vastataan parhaiten ilmastohaasteisiin. Jos Canfinin kanta menee Euroopan Unionissa läpi, on polttomoottoriautoilla vielä pitkä tulevaisuus edessä: Suomessa autokannan keski-ikä on noin 12,5 vuotta.Norjan autoliitto on hiljattain testannut sähköautojen kantamat tosielämässä ja parhaan kantaman omaavilla sähköautoilla pääsee jo yli 600 km oikeassakin elämässä yhdellä latauksella Useat autovalmistajat ovat jo kertoneet omista aikatauluistaan polttomoottoriautojen valmistuksen loppumiselle