AfterDawn täyttää tänään 22 vuotta

Kuluneen kahdenkymmenenkahden vuoden aikana olemme seuranneet aitiopaikalta teknologian murrosta, jossa teknologia eri muodoissaan on tullut osaksi käytännössä kaikkien kansalaisten tavallistakin arkea. Samassa skaalassa on ollut myös se murros, jonka verkkosivustojen pyörittäminen on kokenut tuon samaisen 22 vuoden aikana: maailma, jossa sivustomme muinoin avasimme, on täysin erinäköinen kuin se maailma, missä nykyisin toimimme.Sivustomme on kokenut niin hurjan hyvät kuin hurjan huonotkin vuotensa ja kautensa. Olemme joutuneet sopeutumaan toiminnassamme useaan kertaan täysin muuttuneisiin realiteetteihin. Ja samanlaista mukautumista on vaadittu myös sen osalta, mitä sisältöä palveluumme tuotamme. Olenkin usein sanonut, että jos emme olisi mukautuneet maailmaan, olisimme varmasti maailman paras MP3-teknologiasta uutisoiva sivusto - jolla on noin neljä uskollista lukijaa.Olen avannut yhtiömme ja sivustomme historiaa laajasti jo pari vuotta sitten, sivustomme täyttäessä pyöreitä vuosia, joten kiinnostuneiden kannattaa lukaista pidemmät muisteluni sieltä Tässä yhteydessä haluan kuitenkin jokavuotiseen tapaani kiittää kaikkia heitä, jotka ovat omalla panoksellaan mahdollistaneet tämän sivuston olemassaolon. Kiitoksia kaikille entisille ja nykyisille työntekijöillemme, moderaattoreillemme, keskustelualueiden aktiiveillemme sekä ihan tavallisille sivustomme vierailijoille. Kiitos. Ilman teitä tätä 22 vuoden matkaa ei olisi tapahtunut.Kiitos!