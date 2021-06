Yle Areenassa kokeillaan 4K-lähetyksiä Huuhkajien peleissä

Tarkan kuvanlaadun pariin kuuluvat Huuhkajien eli Suomen jalkapallomaajoukkueen pelit sekä EM-finaali. Kokeilun vuoksi tarkempi laatu on saatavilla vain osalla laitteista ja vain suomenkielisissä lähetyksissä.Tuettuja laitteita ovat vuoden 2016 jälkeen hankittu Samsungin tai vuoden 2017 jälkeen hankittu LG:n UHD-älytelevisio. Myös Android-TV:n (Sony UHD, Philips UHD, DNA-tv) ja Apple-TV 4K:n kautta 4K-lähetyksen seuraaminen on mahdollista. Kokeilulähetyksen kanssa rinnakkain tuotetaan erillinen lähetys myös normaalilaatuisena.Lisäksi Yle Areenan suorien tv-lähetysten kuvanlaatua on nostettu entistä paremmalle tasolle. Muutoksessa kuvataajuutta on nostettu 25:stä 50:een ruutuun sekunnissa (50 fps). Myös bittinopeutta on nostettu aikaisemmasta 2,7 Mbps:tä uuteen 4 Mbps:iin.Tämä muutos vaikuttaa vain tv-kanavien katseluun Areenassa. Yle huomauttaa, että muutoksen myötä vanhemmat äly-tv-laitteet eivät välttämättä pysty toistamaan korkeampaa lähetyslaatua suorana.