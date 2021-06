Sony julkaisi huippuluokan täysin langattomat WF-1000XM4-vastamelukuulokkeet

Aktiivisesta melunvaimennuksesta vastaa Sonyn kehittämä uusi integroitu V1-prosessori, jonka luvataan vievän melunvaimennuksen askeleen pidemmälle. Melunvaimennuksessa hyödynnetään Dual Noise Sensor -mikrofoneja, joita on kummassakin kuulokkeessa kaksi. Näiden avulla taustaääniä analysoidaan, mikä johtaa erittäin tehokkaaseen melunvaimennukseen.Melunvaimennusta parantavat myös uudistetut tulpat, jotka istuvat korvaan entistä paremmin. Tulpat on valmistettu pehmeästä ja joustavasta polyuretaanivaahtomateriaalista, joka maksimoi tulppien ja korvakäytävän välisen kosketuspinta-alan. Tämän myötä korviin ei jää ilmarakoja, mikä lisää äänieristävyyttä ja parantaa melunvaimennusta.Lisäksi kuulokkeiden luvataan pysyvän korvissa entistä vakaammin ja ne ovat kooltaan 10 % edeltäjiään pienemmät. Rakenteeltaan ne ovat IPX4-vedenkestävyysluokituksen omaavat.Äänentoistoa on myös kehitetty eteenpäin. Kuulokkeissa käytetään 6 mm:n kaiutinelementtejä. Kompaktista koosta huolimatta niiden luvataan tuottavan rikasta äänentoistoa matalilla taajuuksilla.Kuulokkeet tukevat nyt High-Resolution Audio Wireless -formaattia Sonyn oman LDAC-äänikoodaustekniikan avulla. LDAC lähettää noin kolme kertaa enemmän dataa tavalliseen Bluetooth -tiedonsiirtoon verrattuna. LDACin maksimisiirtonopeus on peräti 990 kbps. Ääntä parantaa myös edellä mainittu prosessori. WH-1000XM4 -kuulokkeissa nähty Speak-to-Chat -ominaisuus kuuluu nyt myös WF-1000XM4 -kuulokkeiden ominaisuuksiin. Tämä mahdollistaa lyhyiden keskustelujen käymisen poistamatta kuulokkeita korvista. Ominaisuus tunnistaa puheen, keskeyttää musiikin ja päästää läpi ympäröivän äänen.Puheluita tehdessä äänenlaadun luvataan olevan entistä selkeämpi Beamforming-mikrofonien ansiosta, jotka on kalibroitu tunnistamaan vain ääntä, joka tulee käyttäjän suusta.Kuulokkeiden prosessorin luvataan auttavan myös langattomassa yhteydessä minimoimalla viiveen. Tämän myötä uutuudet sopivat hyvin esimerkiksi elokuvien katseluun.Akunkestoksi lupaillaan jopa 8 tuntia ja latauskotelolla saa lisää jopa 16 tuntia. 5 minuutin pikalataus antaa kuulokkeille jopa 60 minuuttia käyttöaikaa. Kotelo tukee langatonta latausta.WF-1000XM4-kuulokkeiden myynti alkaa kesäkuussa 2021 väreissä musta ja harmaa. Suositushinta on 280 euroa.WF-1000XM4-kuulokkeiden pakkausmateriaali on muoviton ja jätteen vähentämiseksi 99 % pakkauksesta valmistetaan kierrätetyistä materiaaleista.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä