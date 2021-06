Instagram: Näin algoritmimme toimii

Instagramin syöte ja tarinat (stories)

Julkaisun sisältö ja tiedot julkaisusta . Tässä vaikuttavat mm. se, miten suosittu julkaisu on ollut, paljonko siitä on tykätty (suhteessa siihen, kuinka moni sen on nähnyt) , milloin se on julkaistu ja missä se on julkaistu.

. Tässä vaikuttavat mm. se, miten suosittu julkaisu on ollut, paljonko siitä on tykätty , milloin se on julkaistu ja missä se on julkaistu. Julkaisijan tiedot . Jos käyttäjän julkaisemiin kuviin ja videoihin reagoidaan paljon eli niistä tykätään, niitä kommentoidaan tai niitä jaetaan paljon, nousee kyseisen henkilön uusienkin julkaisujen painoarvo syötteessä.

. Jos käyttäjän julkaisemiin kuviin ja videoihin reagoidaan paljon eli niistä tykätään, niitä kommentoidaan tai niitä jaetaan paljon, nousee kyseisen henkilön uusienkin julkaisujen painoarvo syötteessä. Oma suhteesi kuvan julkaisijaan. Eli jos pääsääntöisesti tykkäät kaikista kyseisen henkilön julkaisuista, hänen julkaisunsa näytetään ylempänä omassa syötteessäsi.

Ehdotetut julkaisut ja tutki-osio

Hän alleviivaa blogikirjoituksessaan sitä, että kukin Instagramin osa-alue toimii eri algoritmien pohjalta. Elija-osio toimivat kaikki täysin toisistaan riippumattomien algoritmien pohjalta. Kukin osa-alue pohjaa toimintaansa siihen, miten käyttäjä kyseistä osa-aluetta käyttää.Instagramin tärkeimmät ominaisuudet, eli pääsyöte ja tarinat, pohjautuvat pääosin siihen, mitä tilejä käyttäjä seuraa oman tilinsä kautta. Tuhannet eri signaalit muokkaavat sitten sitä, missä järjestyksessä kuvat syötteessä näytetään ja kenen tarinat näytetään ensimmäisenä.Tärkeimmiksi muuttujiksi tässä järjestelyssä hän mainitsee seuraavat seikat:Lisäksi Instagram muitakin sellaisia seikkoja, jotka määrittävät julkaisun kiinnostavuutta. Tällaisia ovat mm. se,ja se, oletko napauttanut kyseisen henkilön profiilia nähdäksesi lisätietoja hänestä. Instagram pyrkii myös siihen, että samalta henkilöltä ei näytettäisi useita kuvia putkeen syötteessä.Tässä osiossa näytetään julkaisuja tileiltä, joita et vielä seuraa. Tässä Instagram yhdistelee muiden käyttäjien pohjalta saatuja tietoja. Eli jos vaikkapa olet viime aikoina tykännyt AfterDawnin jostain julkaisusta , algoritmi tutkii sitä, ketkä kaikki muut ovat tykänneet samasta julkaisusta. Jos noista tykkääjistä iso osa on tykännyt vaikkapa Ylen jostain kuvasta, mutta et seuraa itse Yleä, kyseinen Ylen kuva nostetaan tarjolle.Lisäksi näisä kerätyistä ehdotuksista koostetaan samanlainen järjestys kuin omasta pääsyötteestäsi. Eli jos algoritmi löytää vaikkapa sata julkaisua, joita sen mielestä sinun kannattaisi tutkia, ne järjestetään keskenään aiemmin mainittujen kriteerien mukaan.Lisää Mosserin ajatuksia Instagramin algoritmeistä irtoaa hänen blogikirjoituksestaan